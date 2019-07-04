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Школьные каникулы увеличат в 2020 году: графика

05.07.2019 10:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. И хорошая новость для белорусских школьников. В 2020 году учащиеся первых и вторых классов будут отдыхать на неделю больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве образования утвердили график организации образовательного процесса в школах, гимназия и лицеях. Помимо чисел проведения последних звонков и выпускных экзаменов, утверждены также даты каникул. Так, осенние составят 9 дней. Отдыхать дети будут с 1 по 9 ноября включительно.

Школьные каникулы увеличат в 2020 году: графика

Зимой каникулы будут максимально продолжительными – 17 дней – с 26 декабря по 11 января. Самым коротким будет весенний отдых – всего 6 дней, с 30 марта по 4 апреля. Напомним, дополнительные каникулы для учеников первых и вторых классов пройдут с 17 по 23 февраля, они продлятся ровно неделю.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. И хорошая новость для белорусских школьников. В 2020 году учащиеся первых и вторых классов будут отдыхать на неделю больше, сообщили в программе...
 
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