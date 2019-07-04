ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте начали уборку зерновых культур

05.07.2019 09:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции она стартовала с южных регионов страны. В частности, аграрии Брестской области начали уборку зерновых и зернобобовых культур. Уже собран урожай почти на 7 тысячах га сельхозугодий региона.

В Бресте начали уборку зерновых культур

Раньше других вывели комбайны в поле в Брестском и Каменецком районах. Аномальная июньская жара существенно не повлияла на урожайность зерновых культур. Теперь перед аграриями стоит задача провести страду в сжатые сроки. С полей уже убрали более 94% озимого ячменя. Намолочено 18 тыс. тонн зерна, что более чем в полтора раза больше, по сравнению с 2018 годом.

Параллельно с зерновыми и зернобобовыми проходит уборка озимого рапса. К ней пока не приступили только в северных районах: Барановичском и Ляховичском. Ураганный ветер, который 1 июля пронесся по территории Брестской области, в некоторых районах повредил посевы рапса. Сейчас специалисты обследуют поля, чтобы подсчитать нанесённый стихией ущерб.

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции она стартовала с южных регионов страны. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер поливал огород и погиб от удара током
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика