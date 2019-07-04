ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

05.07.2019 09:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

Материальный ущерб, нанесённый ураганом организациям и хозяйствам региона, по предварительным подсчётам превысил полмиллиона рублей.

Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра

Напомним, непогода обрушилась на юго-восточный регион в понедельник, 1 июля. Ветер ломал деревья и опоры линий электропередачи, срывал крыши и рекламные щиты. Без света остались свыше 800 населённых пунктов во всех районах области. Десятки школ, детских садов и больниц.

Тем временем на ближайшие сутки в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Шквалистые порывы ветра ожидаются во всех областях страны.

В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Материальный ущерб, нанесённый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Судьбоносные встречи у Скорпионов и финансовое процветание у Рыб: гороскоп на июль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика