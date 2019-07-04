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Чай с бергамотом — эликсир здоровья

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Ежедневное употребление напитка предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень «плохого» холестерина. Один из самых популярных сортов чая оказался не только вкусным, но и полезным.

Специалисты утверждают, что три чашки такого эликсира в день способны снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Секрет волшебных свойств чая в масле бергамота.

В нем содержатся энзимы, которые могут атаковать белки, вызывающие сердечные болезни. Кроме того, сам чай содержит флавониды, которые обладают противораковыми свойствами.

Ученые называют экстракт бергамота альтернативой лекарственным средствам статинам, которыми лечат повышенное содержание холестерина. Однако в отличие от последних, растение не вызывает побочных эффектов.

Бергамот способен не только избавить организм от вредного холестерина, но и увеличить количество хорошего.

 
 
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Ежедневное употребление напитка предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижает уровень «плохого» холестерина. Один из самых популярных сортов...
 
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