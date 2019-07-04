ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как контролировать свое самочувствие в жару

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

То, что летом наше сердце работает с повышенной нагрузкой и учащается пульс, пожалуй, известно многим. А что при этом делать? Чем и как можно снизить сердечное напряжение?

Дело в том, что летом активизируется работа щитовидной железы, производящей гормон тироксин, надпочечники интенсивнее выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. И даже при небольшой нагрузке учащается сердечный ритм.

— Действительно, в жару почти у всех сердце начинает быстрее биться, а у гипертоников — даже колотиться, — подтвердила практикующий хирург-кардиолог Елена КОВАЛЕВА. — Здоровый человек обычно этого не ощущает, а вот сердечников могут беспокоить ноющие или давящие боли, не хватает воздуха, аритмия, общая слабость… Не стоит думать, что все само пройдет. Может и не пройти. Что делать?

При первых же ощущениях повышенного сердцебиения, одышке, появлении холодного пота надо срочно: расстегнуть имеющиеся на одежде пуговицы, ослабить пояс, открыть окно или дверь, если это случилось на даче. Потом сесть или лечь. Закрыть глаза и слегка надавливать пальцами на глазные яблоки. Проделать так трижды в течение минуты. Затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание на несколько секунд. Через 2–3 минуты все повторить.

Проверить свой пульс: 60–79 ударов в минуту считается нормой; 80–95 — пульс учащенный; свыше 95 — у вас тахикардия.

Если боли все же не прошли — вызовите «скорую помощь».

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что летом наше сердце работает с повышенной нагрузкой и учащается пульс, пожалуй, известно многим. А что при этом делать? Чем и как можно снизить сердечное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иуда у микрофона. Как заслуженный артист РСФСР Гитлеру служил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика