Как контролировать свое самочувствие в жару

Источник материала: Новости Хотимска

То, что летом наше сердце работает с повышенной нагрузкой и учащается пульс, пожалуй, известно многим. А что при этом делать? Чем и как можно снизить сердечное напряжение?

Дело в том, что летом активизируется работа щитовидной железы, производящей гормон тироксин, надпочечники интенсивнее выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. И даже при небольшой нагрузке учащается сердечный ритм.

— Действительно, в жару почти у всех сердце начинает быстрее биться, а у гипертоников — даже колотиться, — подтвердила практикующий хирург-кардиолог Елена КОВАЛЕВА. — Здоровый человек обычно этого не ощущает, а вот сердечников могут беспокоить ноющие или давящие боли, не хватает воздуха, аритмия, общая слабость… Не стоит думать, что все само пройдет. Может и не пройти. Что делать?

При первых же ощущениях повышенного сердцебиения, одышке, появлении холодного пота надо срочно: расстегнуть имеющиеся на одежде пуговицы, ослабить пояс, открыть окно или дверь, если это случилось на даче. Потом сесть или лечь. Закрыть глаза и слегка надавливать пальцами на глазные яблоки. Проделать так трижды в течение минуты. Затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание на несколько секунд. Через 2–3 минуты все повторить.

Проверить свой пульс: 60–79 ударов в минуту считается нормой; 80–95 — пульс учащенный; свыше 95 — у вас тахикардия.

Если боли все же не прошли — вызовите «скорую помощь».