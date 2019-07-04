ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советы по безопасному отдыху на курорте

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Медики предупреждают, что с зарубежного курорта, как и с российского, можно легко привезти массу недугов, еще и пострашнее диареи. Как максимально обезопасить себя в отпуске.

Особенно осторожно следует относиться к воде и еде. Непривычные продукты могут спровоцировать сбой в работе организма. Поэтому не стоит объедаться в заморских ресторанах и уж тем более в уличных кафе.

Пищевое отравление может вызвать даже вареная кукуруза, за качеством которой нацеленный на массового туриста продавец порой не следит.

Тем более стоит быть аккуратнее с жареными на мангале морепродуктами. Хорошо бы знать, где именно деликатес выловили.

Дело в том, что морские обитатели прекрасно живут долгое время в грязной воде, в тех же, например, аквариумах при кафе или ближайшем нечистом водоеме.

Часто источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций и некоторых глистных заболеваний являются немытые фрукты, овощи и зелень. Их эксперт советует не только тщательно мыть, но и перед употреблением замачивать минут на 10-15.

Следует отдавать предпочтение еде и воде в фабричной упаковке. И с осторожностью относиться к напиткам со льдом, особенно в забегаловках.

Там зачастую используют лед, приготовленный из сырой воды. Он не безопасен для здоровья (даже с учетом заморозки).

Как правило, куски хорошего льда для напитков имеют одинаковую форму и гладкую поверхность — без острых углов.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики предупреждают, что с зарубежного курорта, как и с российского, можно легко привезти массу недугов, еще и пострашнее диареи. Как максимально обезопасить себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иуда у микрофона. Как заслуженный артист РСФСР Гитлеру служил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика