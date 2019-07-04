Советы по безопасному отдыху на курорте

Источник материала: Новости Хотимска

Медики предупреждают, что с зарубежного курорта, как и с российского, можно легко привезти массу недугов, еще и пострашнее диареи. Как максимально обезопасить себя в отпуске.

Особенно осторожно следует относиться к воде и еде. Непривычные продукты могут спровоцировать сбой в работе организма. Поэтому не стоит объедаться в заморских ресторанах и уж тем более в уличных кафе.

Пищевое отравление может вызвать даже вареная кукуруза, за качеством которой нацеленный на массового туриста продавец порой не следит.

Тем более стоит быть аккуратнее с жареными на мангале морепродуктами. Хорошо бы знать, где именно деликатес выловили.

Дело в том, что морские обитатели прекрасно живут долгое время в грязной воде, в тех же, например, аквариумах при кафе или ближайшем нечистом водоеме.

Часто источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций и некоторых глистных заболеваний являются немытые фрукты, овощи и зелень. Их эксперт советует не только тщательно мыть, но и перед употреблением замачивать минут на 10-15.

Следует отдавать предпочтение еде и воде в фабричной упаковке. И с осторожностью относиться к напиткам со льдом, особенно в забегаловках.

Там зачастую используют лед, приготовленный из сырой воды. Он не безопасен для здоровья (даже с учетом заморозки).

Как правило, куски хорошего льда для напитков имеют одинаковую форму и гладкую поверхность — без острых углов.