Тайны пустыни Сахары

Источник материала: Новости Хотимска

Зыбучие пески Сахары неоднократно поглощали животных, людей и целые города. Это самая большая жаркая пустыня в мире, и, скорее всего, тех, кто заблудился на ее бесконечных песчаных равнинах, больше никогда не увидят. Известно, что в древнем мире Сахара похоронила под своими песками целые армии. Только теперь с помощью современных технологий мы начинаем проникать в тайны Сахары, и их довольно много.

Потерянные крепости

Спутники позволили исследователям заглянуть под кроны самых густых джунглей и проникнуть в самое сердце негостеприимных пустынь (и все это, даже не вставая со стула). В 2010 году спутники обнаружили остатки более 100 крепостей, принадлежавших народу гараманты в Ливии. Данная область была подробно нанесена на карту работниками нефтяной промышленности, которые искали лучшее место для бурения, таким образом, археологи смогли просканировать снимки, чтобы обнаружить следы стен. Позже исследователи на местах смогли подтвердить, что конструкции являются делом рук гарамантов, хотя исследовательские экспедиции пришлось прекратить из-за революции в Ливии, в результате которой был свергнут Каддафи.

Метеориты и кратеры

Земля всегда подвергалась метеоритной бомбардировке из космоса. Большинство из метеоритов сгорает в атмосфере, не оставляя ничего, кроме полосы света на небе. Другие достигают Земли и оставляют разрушительные следы. Поскольку большинство таких бомбардировок произошло в далеком прошлом, оставленные ими кратеры остаются незамеченными, из-за того, что подвергаются эрозии или обрастают растениями. Но в пустынях такие шрамы все еще видны. 45-метровый кратер Камиль (Kamil) на юго-западе Египта указывает место, куда около 5000 лет назад ударил железный метеорит.

Стекло из ливийской пустыни

Даже когда остатки метеоритов и их кратеров исчезают, могут остаться следы других космических столкновений. Около 29 миллионов лет назад метеорит ударил в Землю с достаточной силой, чтобы расплавить обширную область ливийской пустыни в листы тонкого зеленого стекла. Кратер, оставленный этим взрывом, еще не нашли, но «пустынное стекло» обнаруживается до сих пор, и часто в неожиданных местах.

Когда Говард Картер (Howard Carter) открыл гробницу Тутанхамона, среди сокровищ он обнаружил украшенный драгоценными камнями нагрудник, принадлежавший мертвому королю. В центре украшения располагался священный жук-скарабей, вырезанный из зеленого стекла. Египтяне, вероятно, понятия не имели о происхождении стекла, которое они использовали, но интересно, что там был еще один артефакт, сделанный из неземного материала. Один из кинжалов, найденных в гробнице, был сделан из метеоритного железа.

Потерянная река

Пустыня Сахара существовала не всегда. Поскольку на протяжении миллионов лет климат менялся, граница песков изменилась. Ученые ищут древние свидетельства существования воды на Марсе, и они обратили свое внимание на историю Сахары. Исследования показали, что когда-то в Сахаре находился 12-й по величине в мире водосборный бассейн.

В Мавритании заметили остатки реки, когда у побережья обнаружили подводный каньон, вырезанный речным течением. В самых неожиданных местах также обнаружились речные отложения. Окончательно подтвердить наличие потерянной реки удалось с помощью спутника. Теперь эта река называется рекой Таманрасетт (Tamanrasett), и исследования продолжают открывать больше фактов о водоеме, который, возможно, высох 5000 лет назад.

Machimosaurus Rex и спинозавр

В морях всегда обитали монстры. Около 120 миллионов лет назад там, где сейчас находится пустыня Сахара жил 9-метровый крокодил, Machimosaurus rex. Это самый большой из существовавших крокодилов, обитавших в океане. Область, где некогда жил этот монстр, вероятно, представляла собой обширную лагуну, простиравшуюся до океана Тетис. Здесь он использовал свою огромную голову, невероятно мощные челюсти и короткие, острые зубы, чтобы разбивать панцири океанских черепах и хватать рыбу. Возможно, он также питался трупами крупных существ, обитавших здесь же.

Продолжая тему морских открытий, сделанных в пустыне, спинозавр является крупнейшим когда-либо обнаруженным плотоядным динозавром. Он жил 95 миллионов лет назад и достигал в высоту около 7 метров, а в длину 16 метров, превосходя по размеру более известного тираннозавра. Спинозавр выглядел и жил совсем не так, как его более известный соперник. Из его спины торчал огромный костяной «парус», был у него и ряд других «приспособлений», озадачивавших ученых. Считается, что спинозавр – это единственный известный настоящий полуводный динозавр.