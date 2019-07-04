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Самая старая рыба в неволе

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В 2018 году проживающая в Сан-Франциско баррамунда отпраздновала свой вот уже 80-ый год пребывания в Стейнхартском океанариуме Калифорнийской академии наук (Steinhart Aquarium, California Academy of Sciences).

Сейчас рыбе около 90 лет, поскольку в местный аквариум ее привезли уже половозрелой особью еще в 1938 году. Прозвали этого обитателя исследовательского центра весьма символично — Мафусаилом (библейский герой, проживший 969 лет), и длина его тела сейчас составляет около 1,2 метра.

Перед вами практически самая старая аквариумная рыба в мире, и за всю свою жизнь в неволе она обзавелась целым списком привычек.

Например, она обожает инжир и креветки, чесать животик и даже выказывает симпатию к некоторым сотрудникам океанариума. Мафусаил очень избирателен, и поэтому у этой рыбы есть даже свой персональный аквариум.

Когда-то давно смотрители центра переселили старушку в более просторный резервуар с 2 молодыми баррамундами, но ей это явно не понравилось, о чем рыба сообщила плаванием кверху брюхом. Протест прекратился только после переселения назад в уединенный аквариум без соседей.

Конечно, долголетие Мафусаила объясняется генетикой, но у этого вида есть и другие интересные особенности. Баррамунды – очень примитивные существа, которые появились на нашей планете еще 400 миллионов лет тому назад.

Они до сих пор используют плавательный пузырь для дыхания и плавания и иногда даже выходят на сушу в поисках нового пруда. Мафусаилу очень повезло дожить до такого преклонного возраста, и, возможно, он еще отпразднует свое столетие.

Как говорят смотрители океанариума, рыбка ест, как свинья, и обожает общаться с людьми. Хороший аппетит и общительность – довольно распространенная черта для этого вида, и поэтому аквариумных баррамунд нередко называют подводными щенками.

 
 
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В 2018 году проживающая в Сан-Франциско баррамунда отпраздновала свой вот уже 80-ый год пребывания в Стейнхартском океанариуме Калифорнийской академии наук (Steinhart...
 
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