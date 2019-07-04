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Нацбанк отчитался о росте золотовалютных резервов

05.07.2019 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк отчитался о росте золотовалютных резервов

фото: news.yandex.by

На 1 июля ЗВР составили 8,3 млрд долларов. Их росту способствовал ряд факторов, в первую очередь -– подорожание золота на международном рынке.

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили 8,2907 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба регулятора.

За июнь ЗВР увеличились на 200,7 млн долларов (2,5%). В мае также отмечался рост - на 521,6 млн долларов (6,9%).

В июне правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов.

Главным фактором увеличения ЗВР стало подорожание золота на мировом рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты  Нацбанком на бирже, поступление валюты за счет взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, с 1 июля актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка 70 млн долларов.

Плановый показатель ЗВР на начало будущего года, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики,  составляет не менее 7,1 млрд.

  

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1 июля ЗВР составили 8,3 млрд долларов. Их росту способствовал ряд факторов, в первую очередь -– подорожание золота на международном рынке.
 
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