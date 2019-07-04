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В Беларуси подорожает утильсбор на автомобили. Новые ставки
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Источник материала:
Tut.by
В Беларуси подорожает утильсбор на автомобили. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства № 437 от 1 июля.
Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 5 июля. Оно вступит в силу через 10 дней после опубликования. Согласно документу, ставки утилизационного сбора увеличатся.
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Ставки утилизационного сбора (руб.) в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло:
|Виды и категории колесных
транспортных средств
|не более 3-х лет
|свыше 3-х лет
|транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий:
|с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
|544,5
|816,7
|с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой
|936,5
|5771,7
|с рабочим объемом двигателя
свыше 1000 см3, но не более 2000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой
|1459,3
|8995,1
|с рабочим объемом двигателя
свыше 2000 см3, но не более 3000 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой
|2787,8
|17 554,7
|с рабочим объемом двигателя
свыше 3000 см3, но не более 3500 см3
|3778,8
|31 036,5
|с рабочим объемом двигателя
свыше 3500 см3, в том числе ТС с гибридной силовой установкой
|5989,5
|38 125,9
|ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя
|544,5
|816,7
|ввозимые (ввезенные) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением ТС, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя
|544,5
|816,7
|транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории N1G, N2G, N3G, а также специализированные ТС указанных категорий
|транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны
|4 083,7
|7 187,4
|транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны
|6 534,0
|10 209,4
|транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн
|8 167,5
|13 068,0
|транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн
|8 984,2
|37 243,8
|транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн
|10 944,4
|56 437,5
|транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн
|12 006,3
|82 165,0
|транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн
|23 685,7
|96 376,5
|транспортные средства категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий:
|с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой
|4 900,5
|8 167,5
|с объемом двигателя не более 2500 см3
|4 900,5
|8 167,5
|с объемом двигателя свыше 2500 см3, но не более 5000 см3
|9 801,0
|24 502,5
|с объемом двигателя свыше 5000 см3, но не более 10 000 см3
|13 068,0
|35 937,0
|с объемом двигателя свыше 10 000 см3
|16 335,0
|42 471,0
|самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой:
|свыше 50 тонн, но не более 80 тонн
|111 078,0
|253 029,1
|свыше 80 тонн, но не более 350 тонн
|204 187,5
|261 360,0
|свыше 350 тонн
|302 197,5
|326 700,0
|прицепы (полуприцепы) категории O4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории:
|прицепы полной массой свыше 10 тонн
|-
|38 640,0
|полуприцепы полной массой свыше 10 тонн
|-
|38 640,0
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Постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 5 июля. Оно вступает в силу через 10 дней после опубликования.
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