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СК завершил расследование двойного убийства в столбцовской школе
05.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.
Как
В ходе расследования восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка.
В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса.
Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.
Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.
Кроме того, проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении (отклонении от общепринятных норм) обвиняемого.
Следователями предъявлено обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений:
Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.
Следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.
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