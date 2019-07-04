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СК завершил расследование двойного убийства в столбцовской школе

05.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

СК завершил расследование двойного убийства в столбцовской школе

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.

Как сообщалось ранее, 11 февраля текущего года ученик 10-ого класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения, а также ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия.

В ходе расследования восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка.

По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину.

В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса.

Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.

Кроме того, проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении (отклонении от общепринятных норм) обвиняемого.

Следователями предъявлено обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений:

  • убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139);
  • покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139);
  • особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.


Следственный комитет

 
 
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Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы.
 
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