Пахать за кусочек мяса. Как выглядит современное детское рабство?

Источник материала: Аргументы и факты

В 2016 году на Генассамблее ООН были опубликованы устрашающие цифры. 152 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет стали жертвами детского принудительного труда. Во многих странах детский труд не был официально запрещен. Больше всего малолетних, используемых в качестве рабочей силы, было выявлено в странах Африки (72,1 млн), следом идут Азия и Тихоокеанский регион (62 млн), затем — обе Америки (10,7 млн), Европа и СНГ (5,5 млн), арабские страны (1,2 млн).

Ужасающую статистику обсудили мировые лидеры во время Генассамблеи, о ней написали мировые СМИ и порассуждали эксперты на телевидении, после чего... о теме все забыли. Как печально заметил тогда генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, «никто не будет рубить сук, на котором он сидит»: мировая экономика слишком сильно зависит от дешевых рабочих рук в развивающихся странах.

Работа за еду

В 2014 году в китайском Шэньчжэне местная полиция накрыла фабрику по производству электроники, где незаконно использовался детский труд. Каково же было удивление полиции, когда дети не захотели возвращаться домой. «Здесь я могу есть рис с мясом, а дома у нас всегда только картошка или кукуруза», — объяснила свое решение одна девочка. Оказалось, что она родом из провинции Сычуань, одной из беднейших в Китае. Там годовой доход на душу населения не превышает $300-500, и многие родители сами отправляют детей работать: ребята заработают денег и будут есть мясо.

В Китае этой историей были шокированы. Детский труд был запрещен в стране более 20 лет назад, и от душераздирающих фотографий детей на фабриках люди уже успели отвыкнуть. Между тем этот случай во вполне теперь благополучной стране отлично показывает, почему многие дети идут на работу и в других, менее успешных регионах мира.

Нелегальный детский труд идет рука об руку с бедностью. Единого определения того, что такое детский труд, нет, но МОТ определяет это как работу, которая «слишком продолжительна, трудна и вредна для детского физического или умственного здоровья», а также мешает получению образования. С этой формулировкой согласна и Россия.

Но во многих бедных странах у родителей просто нет возможности прокормить детей, пока они учатся. Поэтому подростки вынуждены работать, чтобы выжить. Согласно данным МОТ, традиционно дети работают в сельском хозяйстве (72% от всех работающих детей), сфере услуг, проституции и в малом бизнесе.

Нередко работа влияет на их здоровье. На полях дети могут страдать от того, что вдыхают испарения удобрений и другие вредные химические вещества. Кто-то работает на опасных промышленных производствах. В Индии подростки добывают уголь наравне со взрослыми. Их используют в глубинах шахт в очень узких туннелях, куда не могут пролезть взрослые. В итоге работающие с 5-9 лет дети входят во взрослый мир с комплексом профессиональных заболеваний, неразвитые физически и умственно, без образования и надежд на будущее.

Как обходят законы?

Бангладеш, Индия, Пакистан, многие африканские страны официально заявляют, что у них есть юридические запреты на такой труд, однако в реальности они не действуют или их легко обойти. Например, в Непале запрещено нанимать на работу детей, не достигших 14 лет, но запрет не касается заводов по производству кирпича. Учитывая, что страна кроме кирпичей мало что производит, работающих детей там очень много. В Кении детям на заводах работать нельзя, а в аграрном секторе — можно. Поскольку это преимущественно аграрная страна, на практике запрет там мало кого касается.

В Индии по закону устроиться на работу разрешено только с 14 лет. Однако в стране все равно множество детей, работающих с 8-12 лет. Причем они трудятся на аналогичных позициях со взрослыми, но получают значительно меньше. Часто детям вместо денег дают лишь еду. Чтобы обойти запреты, индийские бизнесмены могут выдавать детям работу на дом. Таким образом, они официально считаются неработающими и невидимы для статистики.

Однако способ узнать количество работающих детей все же есть. МОТ подсчитывает, сколько детей не ходит в школу. В некоторых странах третьего мира это число достигает 25% (примерно 130 млн). А еще около трети детей, записывающихся в начальную школу, ее бросают до окончания. Все эти ребята рано или поздно оказываются на нелегальной работе.

А что в России?

У нас, как и в остальной Европе, еще в XIX веке дети могли начинать работать с 5-6 лет и затем трудились наравне со взрослыми по 12-14 часов в сутки. Однако в Российской империи запрет на работу детей был установлен раньше, чем в США или Великобритании. 1 июня 1882 года было запрещено брать на работу детей до 12 лет. Детям с 12 до 15 ограничивали рабочий день до 8 часов (не более 4 часов без перерыва). Была запрещена ночная и воскресная работа, работа на вредных производствах. Наконец, владельцы фабрик должны были следить за тем, чтобы дети могли окончить хотя бы один класс народного училища (не менее 3 часов в день или 18 часов в неделю). Законодательство постоянно усовершенствовалось. Уже в 1885 году была принята поправка, по которой ночная работа была запрещена для женщин и подростков до 17 лет.

В Великобритании запрет на детский труд был введен на два года позже России, в 1883 году. А в США его приняли после долгой борьбы лишь в 1941 году.

Как рассказала АиФ.ru директор российского фонда «Хранители детства» Анна Кочинева, сейчас в России по закону можно начинать работать с 14 лет. «Однако есть целый ряд ограничений. Это обязательно усеченный рабочий график, это не может быть работа, связанная с производством, она не может быть связана с денежным оборотом (например, на кассе), не может быть связана с горячим и холодным цехом в ресторанах. Чаще всего дети в России работают курьерами, на офисных позициях, вожатыми в детских лагерях».

«Мы помогаем находить работу подросткам из различных социально уязвимых групп (из детских домов, из приемных семей, из кризисных семей). Предлагаем ребятам разные варианты, организуем в течение учебного года цикл мероприятий, чтобы они познакомились с профессиями, выбрали то, что им нравится, познакомились с наставниками, которые им помогут адаптироваться. И к лету ребята выходят на работу осознано», — говорит Кочинева.

Дети могут работать только в свободное от учебы время, в основном во время каникул. В 16 лет, когда ребята уже сами могут подписывать договоры и принимать решения, они могут пробовать работать во второй половине дня после учебы.

Нелегальный детский труд в России на предприятиях не распространен. Это тот редкий случай, когда получается по-хорошему «кошмарить бизнес». Работодатели побаиваются брать подростков на работу даже в тех случаях, когда это разрешено законом, опасаясь проблем с контролирующими органами. В итоге школьникам и выпускникам бывает даже трудно найти себе место, где можно подзаработать летом.