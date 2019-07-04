Из-за крестного хода по ул. Ковельской и Свято-Афанасьевской будет ограничено движение

Источник материала: Виртуальный Брест

7 июля с 10.00 часов до 11.30 состоится Крестный ход в Неделю всех Белорусских Святых от Рождество-Богородицкого женского монастыря до Свято-Афанасьевского мужского православного монастыря.





В связи с предстоящим мероприятием движение по улице Ковельской на участке от ул. Варшавское шоссе до ул. Свято-Афанасьевской и по улице Свято-Афанасьевской на участке дороги от ул. Ковельской до ул. Кирпичной будет ограничено.





В связи с этим просим автолюбителей планировать свой маршрут заранее или по возможности его изменить.

Приносим извинения за временные неудобства.