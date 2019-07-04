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Из-за крестного хода по ул. Ковельской и Свято-Афанасьевской будет ограничено движение

05.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 июля с 10.00 часов до 11.30 состоится Крестный ход в Неделю всех Белорусских Святых от Рождество-Богородицкого женского монастыря до Свято-Афанасьевского мужского православного монастыря.

Из-за крестного хода по ул. Ковельской и Свято-Афанасьевской будет ограничено движение

В связи с предстоящим мероприятием движение по улице Ковельской на участке от ул. Варшавское шоссе до ул. Свято-Афанасьевской и по улице Свято-Афанасьевской на участке дороги от ул. Ковельской до ул. Кирпичной будет ограничено.

Из-за крестного хода по ул. Ковельской и Свято-Афанасьевской будет ограничено движение

В связи с этим просим автолюбителей планировать свой маршрут заранее или по возможности его изменить.

Приносим извинения за временные неудобства.

 
 
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  7 июля с 10.00 часов до 11.30 состоится Крестный ход в Неделю всех Белорусских Святых от Рождество-Богородицкого женского монастыря до Свято-Афанасьевского мужского...
 
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