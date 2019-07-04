Куда уходит лето? Выходные в Бресте будут нежаркими и с дождем

Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные в Бресте будет прохладно и с дождем, предупреждает pogoda .





Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21ºС. Вечером возможен дождь с грозой.





Утро воскресенья будет дождливым. К обеду распогодится, а столбик термометра поднимется с +16ºС до +20ºС. Вечером — переменная облачность, без осадков.