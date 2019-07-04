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Куда уходит лето? Выходные в Бресте будут нежаркими и с дождем
05.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В предстоящие выходные в Бресте будет прохладно и с дождем, предупреждает
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21ºС. Вечером возможен дождь с грозой.
Утро воскресенья будет дождливым. К обеду распогодится, а столбик термометра поднимется с +16ºС до +20ºС. Вечером — переменная облачность, без осадков.
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В предстоящие выходные в Бресте будет прохладно и с дождем, предупреждает pogoda. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY В субботу утром ожидается переменная облачность без...
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