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6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
05.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.
6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич. Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.
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6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую...
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