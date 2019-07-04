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6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

05.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Потапчук Сергей Павлович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21-06-12. 

6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич. Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77. 

 
Теги: Брест
 
 
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  6 июля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 6 июля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую...
 
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