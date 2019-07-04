Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4 тыс. абитуриентов

Источник материала: Виртуальный Брест

Университеты Брестской области в этом году планируют зачислить на первый курс 3940 абитуриентов, из них 1789 будут получать высшее образование за счет бюджета, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Ожидается, что ряды студентов Барановичского государственного университета пополнят 776 человек, из них 416 смогут получить высшее образование бесплатно. В вузе в этом году начнут набор по новой специальности "спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)". Обучение будет проходить на дневной форме, на первый курс планируется зачислить 20 человек. Выпускникам присвоят квалификацию "менеджер в спорте, преподаватель физической культуры". Специалистов такого профиля в Брестской области до этого не готовили. По словам ответственного секретаря приемной комиссии БарГУ Татьяны Герасимович, еще 20 мест появится в связи с набором на специальность "дошкольное образование" на заочной дистанционной форме с сокращенным сроком обучения.

В Полесском госуниверситете цифры набора сохраняются на уровне прошлого года. Пинчане планируют принять 757 первокурсников, в том числе 385 получат возможность обучаться за счет бюджета. В этом вузе объявлен первый набор на специализацию "аналитическая экономика", на которую рассчитывают зачислить 22 человека. На заочной сокращенной форме возобновится набор по специальности "физическая реабилитация и эрготерапия", востребованная среди выпускников медицинских колледжей.

Практически не изменился по сравнению с 2018 годом план набора в Брестском государственном техническом университете. Здесь намечено зачислить на первый курс 1314 абитуриентов, из них 492 на бюджет. Ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник рассказала, что увеличился набор на IT-специальности на факультете электронно-информационных систем. На такие кадры сейчас повышенный спрос в республике. Параллельно в вузе начали подготовку к открытию военной кафедры. Ожидается, что со следующего года тут смогут проходить обучение студенты вторых и третьих курсов.

Относительно без изменений пройдет приемная кампания в старейшем вузе региона - Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина, куда планируется зачислить 1093 юношей и девушек, в том числе 496 на бюджет. Для ребят, которые будут получать высшее образование по целевому направлению, зарезервировано 30 мест.