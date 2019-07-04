В Бресте военные положили на дорогу покрышки, чтобы не портить асфальт гусеницами

Источник материала: Tut.by

В Бресте военные положили на дорогу старые покрышки, чтобы гусеничная техника не повредила асфальт.

Видео: Добрый Жук

На записи видно, как военная техника проезжает через асфальтированную дорогу по заранее уложенным покрышкам. Трасса перекрыта сотрудниками Военной автоинспекции. Как только техника проехала, солдаты убрали покрышки с дороги.