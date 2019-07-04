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В Бресте военные положили на дорогу покрышки, чтобы не портить асфальт гусеницами
Источник материала: Tut.by
В Бресте военные положили на дорогу старые покрышки, чтобы гусеничная техника не повредила асфальт.
Видео:
На записи видно, как военная техника проезжает через асфальтированную дорогу по заранее уложенным покрышкам. Трасса перекрыта сотрудниками Военной автоинспекции. Как только техника проехала, солдаты убрали покрышки с дороги.
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Как только техника проехала, солдаты убрали покрышки с дороги.
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