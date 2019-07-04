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Егор Крид вернется в Минск в конце года

05.07.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Егор Крид вернется к белорусским фанатам 12 декабря. Один из главных сердцеедов современной сцены даст концерт в «Минск-Арене».


Фото предоставлено организаторами

10 миллионов инста-фолловеров, 2 студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым. К своим 25 годам Егор Крид успел больше, чем большинство ровесников, и останавливаться на достигнутом явно не собирается.

Успешному старту своей карьеры певец обязан соцсетям. Свою первую песню — «Любовь в сети» — Егор (тогда еще Булаткин) выложил на страничке ВКонтакте. По реакции поклонников стало понятно: трек — бомба, и всего за 10 часов Егор с друзьями сняли на него клип. Через неделю у композиции было уже больше миллиона просмотров. Правда, офлайн-чарты взорвал другой сингл: это удалось в 2014 году песне «Самая-самая». Именно с этого момента про Егора Крида заговорили все.

В конце мая этого года Егор Крид дал большое интервью Юрию Дудю. Главный вопрос, который волновал поклонников и таблоиды, — разрыв с лейблом Тимати. Вопреки ожиданиям Егор не раскрыл подробности, а просто поблагодарил лейбл за работу и обозначил, что теперь сам «рулит» карьерой: «Я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером, потому что я пишу тексты сам, снимаю клипы сам. Я хочу быть продюсером самого себя, быть ответственным за самого себя».

Одним из главных хитов 2018-го стал, конечно, «Цвет настроения черный». Фит с Киркоровым принес Криду 120 миллионов просмотров, первые строчки в чартах и бесконечные репиты в плейлистах. А еще — победу в номинации «Дуэт года» на премии «Муз-ТВ». Кстати, на прошедшей церемонии Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен. В том числе, в номинации «Лучшее видео» награду получил ролик «Потрачу», собравший к сегодняшнему дню более 56 миллионов просмотров.

Самая свежая работа — клип на трек «Грехи» — в первый же день выхода попала в «Тренды» YouTube, собрав всего за пару часов почти 500 000 просмотров. На этот раз в центре сюжета не гламурная девушка или топ-модель, а… бабушка музыканта. Именно ее он называет ангелом-хранителем и посвящает ей новую композицию. Пожалуй, это самая трогательная работа Крида.

Егор Крид уже собирал Дворец спорта, а теперь зовет минчан в «Минск-Арену». Билетом стоит запастись уже сейчас — музыкант интригует своим новым имиджем, анонсирует новые треки и намекает, что ему есть чем удивить даже самых преданных фанов. Свое новое шоу Егор Крид представит в Минск-Арене 12 декабря.

Когда: 12 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 35 до 80 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Егор Крид вернется к белорусским фанатам 12 декабря. Один из главных сердцеедов современной сцены даст концерт в «Минск-Арене».
 
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