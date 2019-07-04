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Двойное убийство в Столбцах: 16-летнему школьнику грозит до 25 лет тюрьмы
Источник материала: Партизан
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о трагедии в школе в Столбцах. Согласно предъявленным обвинениям 16-летнего ученика могут посадить в колонию на 25 лет. А будь он совершеннолетним и вовсе грозил бы расстрел.
Как
- убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139);
- покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139);
- особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
За убийство в Беларуси предусмотрено наказание вплоть до расстрела, но не для неосвершеннолетних, поэтому Вадим М. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.
По информации СК, свою вину подросток признал частично.
Напомним, 11 февраля ученик 10-ого класса
В ходе расследования была восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка.
По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину.
В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он ударил ножом двух одноклассников, пытавшихся его остановить.
Затем зашел в другой кабинет и
Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, после чего спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. После чего скрылся с места происшествия.
Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о трагедии в школе в Столбцах. Согласно предъявленным обвинениям 16-летнего ученика могут посадить...
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