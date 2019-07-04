Двойное убийство в Столбцах: 16-летнему школьнику грозит до 25 лет тюрьмы

сообщае т СК, 16-летнему школьнику предъявлено обвинение в совершении следующих преступлений: Какт СК,предъявлено обвинение в совершении следующих преступлений:

- убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139); - покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139); - особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

За убийство в Беларуси предусмотрено наказание вплоть до расстрела, но не для неосвершеннолетних, поэтому Вадим М. грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

По информации СК, свою вину подросток признал частично.





ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Напомним, 11 февраля ученик 10-ого классаи ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия.





В ходе расследования была восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка.





По данным следствия, обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину.









В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он ударил ножом двух одноклассников, пытавшихся его остановить.





нанес смертельные удары ножом ученику 11-класса . Затем зашел в другой кабинет и





Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, после чего спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. После чего скрылся с места происшествия.





Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.





Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.