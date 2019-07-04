Известный миллиардер погиб в авиакатастрофе

Об этом пишет издание Metro News. Сообщается, что в момент трагедии на борту вертолета находилось семь человек, но никто не выжил.













Авиакатастрофа случилась на Багамских островах, которые пользуются спросом среди богатых людей. Так, вчера, 4 июля, там рухнул вертолет, на борту которого находился известный американский миллиардер Кристофер Клайн





Отмечается, что воздушное судно направлялось с островов в город Форт-Лодердейл, который находится в штате Флорида. По информации СМИ, на борту вертолета было семь граждан США, среди которых Кристофер Клайн и его дочь.





Сегодня, 5 июля, Кристоферу Клайну должен был исполниться 61 год. Информацию об авикатастрофе уже подтвердил губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис, который также выразил соболезнования близким погибшего миллиардера.





По оценке авторитетного издания Forbes, состояние бизнесмена Кристофера Клайна, занимавшегося угольным бизнесом, составляло 1,8 миллиарда долларов. Свою деятельность, которая приносила Клайну прибыль, бизнесмен сосредоточил на территории Западной Вирджинии.









Причины падения вертолета, на борту которого находился миллиардер, пока не называются. Следственной группе предстоит установить обстоятельства трагедии на Багамских островах, которая унесла жизни сразу семерых человек.