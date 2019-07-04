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Не поверите! Рахмон отказался от строительства двух новых резиденций

05.07.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от строительства двух своих резиденций — в Бохтаре (бывший Курган-Тюбе) и Кулябе.



Своим постановлением он поручил ликвидировать государственные унитарные предприятия (ГУП) «Резиденция президента РТ в городе Курган-Тюбе» и «Резиденция президента РТ в городе Кулябе».

Исполнительному аппарату президента поручено в двухмесячный срок решить организационно-правовые вопросы, связанные с ликвидацией указанных предприятий, говорится в постановлении.

Решение о строительстве двух резиденций было принято в ноябре 2016 года. Тогда же были учреждены ныне упраздненные ГУП. С тех пор информации о выделении средств на возведение объектов или о начале их строительства не поступало. По какой причине от новых резиденций решено отказаться, неизвестно.


В настоящее время основной резиденцией президента Таджикистана является «Дворец нации» («Касри миллат») в Душанбе. Дворец насчитывает более 280 помещений общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Его строительство, на которое, по некоторым данным, было затрачено $300 млн, длилось 8 лет.

В перечне объектов, принадлежащих исполнительному аппарату президента Таджикистана, по данным «Азии-Плюс», также значатся резиденции «Искандеркуль» в Айнинском районе и «Сайёд» в Дангаринском районе. Кроме того, в Душанбе и других городах и районах есть ряд правительственных дач.

 
 
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от строительства двух своих резиденций — в Бохтаре (бывший Курган-Тюбе) и Кулябе.
 
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