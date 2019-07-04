Напомним, взрывы случились на местах проведения салюта в Чижовке и в Уручье, но самыми сильными и разрушительными были два взрыва в парке Победы. Для большинства зрителей это было как сильный и громкий взрыв с яркой вспышкой возле земли, небольшой ударной волной и клубами дыма после.





Те, кто стоял далеко, обратили на него внимание, но даже не поняли, что произошло. Ао вот среди тех, кто стоял на расстоянии нескольких сотен метров, повезло не всем. Разлетевшиеся осколки салютной установки попали в людей. Известно о 10 пострадавших. Одной женщине осколок попал в шею повредив сонную артерию, и она умерла на месте от потери крови — усилия медиков не помогли.





Кроме того, от взрыва выбило несколько окон в соседних зданиях.





Как же об этом трагическом происшествии рассказали на государственных каналах беларусского телевидения?





Главный вопрос — когда. Фейерверки были проведены в 22.20-22.30. Еще до 23 часов о ЧП и пострадавшей женщине написали телеграм-каналы, вслед за ними — интернет-СМИ. Сразу же появилось много фото- и видеосвидетельств.





В 00.54 инцидент официально прокомментировал Следственный комитет, через две минуты — министерство обороны. Сразу же после подтверждения СК новость под заголовком «Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске» с сообщением о гибели женщины и без каких-либо подробностей опубликовали на БелТА. Сразу же после подтверждения СК новость под заголовкомс сообщением о гибели женщины и без каких-либо подробностей опубликовали на БелТА.





Но в ночных новостях ни на одном из беларусских каналов сообщения о взрыве не появилось. Не было его даже и утром.





Reform.by изучил все выпуски на каналах Беларусь-1, ОНТ и СТВ. В утренних выпусках изучил все выпуски на каналах Беларусь-1, ОНТ и СТВ. В утренних выпусках новостей , даже в 9-часовых, ни слова о ЧП не прозвучало. На всех каналах они были построены как под копирку. Выпуск начинался с продолжительного сюжета о том, как «торжественно и с размахом Беларусь отметила главный праздник — День независимости» (это первые слова ведущей ОНТ).





Затем дикторы рассказывали про парад, прошедшую на нем технику, речь президента Лукашенко, впечатления зрителей и их мнение о важности праздника, про театрализованную постановку, которую показали на сцене у стелы, про коллективное исполнение государственного гимна. После этого ведущие сразу же переходили к теме праздничного концерта и звезд, которые на нем выступили, а затем — к акции «Беларусь помнит». Этому была отведена большая часть времени выпуска.





О салюте, который начался сразу же после гимна, не было сказано ни слова на каналах Беларусь-1 и ОНТ, не показали ни одного кадра фейерверков. Только на СТВ вставили несколько кадров, сопроводив это фразой «На последних музыкальных аккордах (гимна — прим.ред.) звучит мелодия салютных залпов».





При этом в выпусках новостей нашлось эфирное время для другой информации — видимо, более важной для телезрителя.





Например, на Беларусь-1 ведущий успел рассказать о том, как другие государства поздравили Беларусь с праздником, об окрашенном в цвета беларусского флага в честь праздника небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае (самом высоком в мире), а также об очередной победе Виктории Азаренко, о закрытии Акрополя из-за жары, об извержении вулкана и о новостях в деле с проблемными «боингами».









Информация о трагедии на салюте прозвучала на госканалах значительно позже. Лишь в 10.30 на СТВ, в 11.00 на ОНТ и в 12.00 на Беларусь-1 ведущие рассказали о произошедшем со ссылкой на сообщение СК. Сюжетов не было — они лишь зачитали текстовки, потратив на это около 30 секунд. При этом текстовки были абсолютно одинаковыми на всех трех каналах:





«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрыва фейерверочных изделий в Минске. ЧП произошло накануне. По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия.





По предварительной информации, причиной взрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения. Тем не менее следователи в настоящее время отрабатывают и другие версии произошедшего, назначен ряд экспертиз», — так звучало полное сообщение о трагедии.





Любопытно, что на всех каналах и в этих, и в следующих выпусках новостей, вплоть до 14 часов 4 июля, не было сообщено о точном количестве пострадавших, хотя оно было известно от СК еще с 9 утра. Все ведущие вместо слов о 10 потерпевших от взрывов сказали «несколько человек получили травмы».





Только в выпусках новостей за 13 часов появилась более подробная информация и комментарий главы СК Ивана Носкевича. При этом ни одного кадра взрывов во время салюта показано не было.









А теперь в нескольких словах о том, как выглядели бы выпуски новостей, где СМИ не подконтрольны авторитарному государству - информация о взрывах во время салюта и гибели женщины прозвучала бы еще около 23 часов 3 июля в спецвыпусках новостей и все новости в течение как минимум последующих суток начинались бы исключительно с этой информации и появившихся к данному времени подробностей.