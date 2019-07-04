Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов

Источник материала: Аргументы и факты

После короткого обмена любезностями, парочка перешла к совместному распитию спиртных напитков, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Парень сводил девушку в кафе. После этого молодые люди купили выпивку и закуску и отправились к девушке домой. Банкет продолжился утром. Ближе к вечеру ухажер вышел из дома и не вернулся. С собой он захватил $5000 и 11 золотых украшений.

Оперативники установили: ловеласом оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Максим Ларченко. Он заприметил тайник со сбережениями еще утром. Совершив кражу, подался в бега.