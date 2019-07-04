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Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов

05.07.2019 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
УВД Витебского облисполкома

После короткого обмена любезностями, парочка перешла к совместному распитию спиртных напитков, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Парень сводил девушку в кафе. После этого молодые люди купили выпивку и закуску и отправились к девушке домой. Банкет продолжился утром. Ближе к вечеру ухажер вышел из дома и не вернулся. С собой он захватил $5000 и 11 золотых украшений.

Оперативники установили: ловеласом оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Максим Ларченко. Он заприметил тайник со сбережениями еще утром. Совершив кражу, подался в бега.

По данным правоохранителей, преступник мог воспользоваться съёмным жильем или найти для себя новую жертву. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Максима Ларченко, стражи порядка просят обратиться к правоохранителям по телефонам +375 (29) 899-11-66, +375 (29) 711-55-51 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются. 

Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
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Теги: Минск
 
 
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С общительным молодым человеком витебчанка познакомилась во время прогулки.
 
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