Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов

После короткого обмена любезностями, парочка перешла к совместному распитию спиртных напитков, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Парень сводил девушку в кафе. После этого молодые люди купили выпивку и закуску и отправились к девушке домой. Банкет продолжился утром. Ближе к вечеру ухажер вышел из дома и не вернулся. С собой он захватил $5000 и 11 золотых украшений.
Оперативники установили: ловеласом оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Максим Ларченко. Он заприметил тайник со сбережениями еще утром. Совершив кражу, подался в бега.
По данным правоохранителей, преступник мог воспользоваться съёмным жильем или найти для себя новую жертву. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Максима Ларченко, стражи порядка просят обратиться к правоохранителям по телефонам +375 (29) 899-11-66, +375 (29) 711-55-51 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.