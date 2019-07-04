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Вратарь сборной Чили удалил свой Instagram после матча с Перу

05.07.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкиперу национальной команды Чили Габриэлю Ариасу пришлось удалить свой аккаунт в соцсети Instagram из-за угроз после поражения от сборной Перу (0:3) в полуфинале Кубка Америки.


Фото: redgol.com

Чемпионат.com пишет, что 31-летний футболист получил множество оскорблений и смертельных угроз семье из-за допущенных ошибок в полуфинале турнира.

В частности, Ариас в конце первого тайма покинул пределы штрафной площади, чтобы прервать проход вингера Андре Каррильо по правому флангу, однако был легко обыгран перуанцем, который сделал голевую передачу на Йосимара Йотуна, забившим второй мяч в пустые ворота сборной Чили.

Напомним, что в финале Кубка Америки, который пройдет 7 июля на знаменитом бразильском стадионе «Маракана», Перу встретится с хозяевами турнира. Для сборной это первый выход в финал главного футбольного соревнования континента с 1975 года.

 
 
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