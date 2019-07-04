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«Хоть расстреляй, я не брал взятки». Экс-замглавы Минска приговорили к 12 годам за взятку в $3500

05.07.2019 11:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 5 июля, суд приговорил экс-замглавы Минска Андрея Доморацкого к 12 годам колонии, сообщает TUT.by. Его обвиняли в получении взятки в 3,5 тысячи долларов.

Сам Доморацкий неоднократно заявлял, что невиновен. Его адвокат Дмитрий Горячко заявил буквально следующее: «В шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения».

Новость дополняется.

Фото обложки: Вадим Замировский, TUT.by.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня, 5 июля, суд приговорил экс-замглавы Минска Андрея Доморацкого к 12 годам колонии, сообщает TUT.by. Его обвиняли в получении взятки в 3,5 тысячи долларов. Сам...
 
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