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«Хоть расстреляй, я не брал взятки». Экс-замглавы Минска приговорили к 12 годам за взятку в $3500
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 5 июля, суд приговорил экс-замглавы Минска Андрея Доморацкого к 12 годам колонии,
Сам Доморацкий неоднократно заявлял, что невиновен. Его адвокат Дмитрий Горячко заявил буквально следующее: «В шоке от обвинения и меры наказания, которую попросил представитель гособвинения».
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Фото обложки: Вадим Замировский, TUT.by.
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Сегодня, 5 июля, суд приговорил экс-замглавы Минска Андрея Доморацкого к 12 годам колонии, сообщает TUT.by. Его обвиняли в получении взятки в 3,5 тысячи долларов. Сам...
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