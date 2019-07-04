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На минской мусорной свалке устроили модный показ в поддержку экологии

05.07.2019 11:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На минском мусорном полигоне «Тростенецкий» устроили модный показ, передает TUT.by. Организаторы привлекали внимание общественности к проблеме экологии и пластика: они предлагали отказаться от пакетов и перейти к авоськам или другим многоразовым альтернативам пакетов.

Слоган мероприятия – «Покед, пакет». Дизайнеры сотрудничали с известными беларусами и беларусками. Так, приглашенными гостями стали гимнастка Мелита Станюта, мисс мира Александра Чичикова, телеведущая Ольга Рыжикова и другие.

Девушки дефилировали в нарядах от 15 белорусских брендов: Historia Naturalis, Candy Lady, «Макс Миронов», Zibra, «Кастрама» и так далее. Обязательная деталь образа – шоппер, экоторба, авоська – что угодно, кроме полиэтиленовых пакетов. А увидеть зрелище вживую зарегистрировались больше 150 минчан. Взгляните, как это было:

 
 
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На минском мусорном полигоне «Тростенецкий» устроили модный показ, передает TUT.by. Организаторы привлекали внимание общественности к проблеме экологии и...
 
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