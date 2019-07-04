Задержаны двое представителей компании-поставщика фейерверков в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двух представителей компании-поставщика фейерверков задержали правоохранительные органы Беларуси в рамках расследования дела о нарушении правил обращения со взрывоопасными предметами, передает телеканал «МИР 24».

Накануне во время праздничного салюта в Минске погибла женщина и 10 человек получили ранения. Все они находились на значительном расстоянии от места запуска салюта. Во время подрыва была повреждена салютная установка и здание, расположенное неподалеку. Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий.

Правоохранители этот случай называют исключительным. Для подобных фейерверков в Минске не первый год используют пиротехнику одного и того же производителя.