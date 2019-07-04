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Задержаны двое представителей компании-поставщика фейерверков в Беларуси
05.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Двух представителей компании-поставщика фейерверков задержали правоохранительные органы Беларуси в рамках расследования дела о нарушении правил обращения со взрывоопасными предметами, передает телеканал «МИР 24».
Накануне во время праздничного салюта в Минске
Правоохранители этот случай называют исключительным. Для подобных фейерверков в Минске не первый год используют пиротехнику одного и того же производителя.
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Накануне во время праздничного салюта в Минске погибла женщина и 10 человек получили ранения.
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