В Минске выступит лондонский оркестр, который записывался с Pink Floyd, U2, ABBA, Queen и Oasis

Источник материала: Tut.by

Первый концерт XIV Международного фестиваля Юрия Башмета этого года объявлен: это будет выступление Лондонского королевского филармонического оркестра 27 сентября . До 25 июля билеты стоят на 20% меньше.



Фото: crocus-hall.ru

Еще не объявлены точные даты проведения в Минске четырнадцатого по счету Международного фестиваля Юрия Башмета — ежегодного события, поражающего все новыми историческими проектами даже самого изобретательного в своей требовательности искушенного слушателя, но этот концерт, похоже, превзошел все ожидания.

В конце сентября по приглашению художественного руководителя фестиваля, известного белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы снова выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии «Грэмми», фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами и кросс-овер проектами в необычном формате.

27 сентября в 20 часов в Большом зале Дворца Республики состоится историческое культурное событие — Минск впервые в полном составе посетит сам Лондонский королевский филармонический оркестр.

Звездный состав оркестра — это 80 уникальных музыкантов, которые для участия в фестивале специально прилетят на один день в Минск на чартерном рейсе для того, чтобы исполнить шедевры мировой классики: Бетховена, Листа и Брамса. На сцене можно будет услышать одновременно целый ряд уникальных раритетных скрипок в руках выдающихся музыкантов оркестра, стоимостью миллионы долларов. Подробностями организаторы обещают поделиться в самое ближайшее время.

Кроме того, объявлено, что цены на концерт запущены со скидкой до 20 процентов. Акция от Звездного Посла II Европейских игр Ростислава Кримера продлится до 25 августа. Именно до этого времени билеты дорожать не будут, а в 00.00 26 июля — подорожают.

Об оркестре

Королевский филармонический оркестр был образован в 1946 году Сэром Томасом Бичемом. В 60-е оркестр был удостоен статуса «Королевский» специальным указом Елизаветы II. В 1964 году, Игорем Федоровичем Стравинским, совместно с королевским филармоническим оркестром была записана опера «Похождения повесы».

За более чем 60 лет существования этот коллектив не только стал ведущим классическим коллективом мира, но и постоянно демонстрировал открытость ко всему новому — это и оригинальное прочтение музыкальной классики, и оркестровые аранжировки музыки, и совместные записи с группами Pink Floyd, U2, ABBA, Queen и Oasis. Знаменитый гимн Лиги Чемпионов УЕФА также был записан именно королевским филармоническим оркестром.

Главными дирижерами легендарного оркестра в разное время были Андрэ Превин, Владимир Ашкенази, Юрий Темирканов и Шарль Дютуа.

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