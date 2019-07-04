КАК СДАТЬ ЖИЛЬЕ ВНАЕМ

Источник материала: Кобринский вестник

При наличии в собственности жилья вы вправе сдавать его гражданам внаем на длительный срок, как целиком, так и каждую комнату в отдельности, т.е. предоставлять его во владение и пользование на основании договора найма жилого помещения. Договор найма можно зарегистрировать в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.

За этот вид деятельности предусмотрена уплата подоходного налога в фиксированных суммах. Ставка данного налога в г. Кобрине составляет 10,70 рублей, по Кобринскому району 7,50 рублей.

С 01.01.2019 уплата физическими лицами подоходного налога в фиксированных суммах может производиться только одним способом – ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога в фиксированных суммах.

При расчете налога по ставкам в фиксированных суммах налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные) не применяются.

Обращаем внимание, что вам не нужно уплачивать налог, если вы сдаете жилье:

— молодым специалистам, молодым рабочим (служащим);

— лицам, состоящим в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги);

— лицам, состоящим в отношениях свойства (близкие родственники другого супруга, в том числе умершего);

— организации или предпринимателю. В этом случае его удержит из вашего дохода и перечислит в бюджет арендатор помещения.

Также вы можете предоставлять жилые помещения, садовые домики, дачи физическим лицам для краткосрочного проживания. Сдавать жилое помещение на сутки без регистрации индивидуального предпринимателя можно при одновременном выполнении следующих условий:

— эту деятельность вы осуществляете самостоятельно. Привлекать к ней других граждан по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам нельзя;

— сдаваемое помещение принадлежит вам на праве собственности;

— жилье вы сдаете только гражданам.

До начала осуществления деятельности необходимо:

стать на учет в налоговом органе по месту регистрации; представить в налоговый орган по месту регистрации уведомление; до начала осуществления деятельности произвести уплату единого налога, сумму которого рассчитает налоговый орган на основании уведомления.

Размер ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в г. Кобрине и Кобринском районе составляет 23,00 рубля в месяц.

Дополнительную информацию можно получить в инспекции МНС по Кобринскому району, ул. Жукова, 2, каб. 307 или по телефону 2 86 24.

Татьяна Курилович, ведущий референт отдела налогообложения физических лиц