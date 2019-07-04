|
29-летний призер двух Олимпиад получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками
Источник материала: Tut.by
Велогонщик Джек Бобридж был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.
Бобридж является двукратным призером Олимпийских игр и чемпионом Австралии. Он закончил карьеру в 27 лет.
«Это настоящая трагедия. Вы были невероятным невероятным спортсменом, но выбрали вечеринки, алкоголь и наркотики. Ваша зависимость не является оправданием», — заявил судья Стивен Скотт, вынося приговор 29-летнему Бобриджу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велогонщик Джек Бобридж был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)