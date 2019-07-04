29-летний призер двух Олимпиад получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками

Источник материала: Tut.by

Велогонщик Джек Бобридж был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.



Reuters

Бобридж является двукратным призером Олимпийских игр и чемпионом Австралии. Он закончил карьеру в 27 лет.

«Это настоящая трагедия. Вы были невероятным невероятным спортсменом, но выбрали вечеринки, алкоголь и наркотики. Ваша зависимость не является оправданием», — заявил судья Стивен Скотт, вынося приговор 29-летнему Бобриджу.