В Пинске прошли Дни устойчивой энергии

Источник материала: Пинский Вестник

«Сохраняя энергию, сохраним климат на планете».

Квест под таким названием, другие яркие мероприятия инициировали и провели в средней школе № 3, других учебных заведениях в рамках Дней устойчивой энергии, которые проходили в нашем городе с 3 по 23 июня.



Дело все в том, что в апреле 2018-го Пинск присоединился к международному движению «Соглашение мэров по климату и энергии», объединяющему более восьми тысяч городов. Проект организован в рамках Парижского соглашения по изменению климата. Его страны-участницы, среди них и Беларусь, обязуются сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу и ежегодно организуют у себя Дни устойчивой энергии. Они, по мнению директора ГУО «Средняя школа № 3 г.Пинска» Елены Лобачевской, как раз и призваны повышать информированность жителей города о современных способах эффективного использования энергии, в том числе возобновляемых ее источников, о противодействии глобальному потеплению.



Но вернемся к нашему квесту. Участие в нем принимали команды воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе школ и гимназий. В течение 60 минут каждая команда, получив маршрутные листы, должна была раскрыть энерготайны, провести энергоаудит, разгадать кроссворды, ребусы, отгадать загадки, ответить на вопросы по энергосбережению, соединить части пословиц. Команды собирали части фразы, которую на заключительном этапе им необходимо было составить. Победители от фонда «Интеракция» получили фирменные сертификаты.



В рамках акции по сбору отработанных элементов питания воспитанники оздоровительного школьного лагеря «Солнышко» передали их 30 кг для сопровождения к дальнейшей утилизации.



Но только этим все не ограничилось. Конкурс детского рисунка «Береги энергию» дал возможность ребятам не только проявить свою креативность - энергоэффективный образ жизни по-настоящему заинтересовал многих из них.



А еще был организован показ фильмов экологической тематики «След, который мы оставляем», «Энергосбережение - дело каждого, польза для всех». Они оказались очень полезными, поскольку ребята уже осознают, что ключевую роль в предотвращении и смягчении последствий изменения климата играют сегодня города, поскольку именно на их долю приходится около 80% объема потребления энергии и выбросов парниковых газов.



Своеобразным итогом Дней устойчивой энергии стал конкурс агитбригад «ЭнергиЯ». Выступления их были красочными, яркими, артистичными, слаженными и, конечно же, поучительными - привлекали внимание подрастающего поколения к проблемам окружающей среды, прививали ребятам интерес к энергоэффективному образу жизни. Лучшими оказались агитбригады средних школ № 18 и № 14. От фонда «Интеракция» они получили тематические майки и сумки, а участники и победители конкурса видеороликов «Энергосберегай!» - ценные призы. Фонд выступил партнером в проведении акции ZOOM (ЗУМ) «Дети в движении», во время которой каждый ребенок смог подсчитать количество условных «следов», направленных на сбережение ресурсов.



- Волонтеры нашей школы проводили социальный опрос людей, чтобы получить ответы на вопросы, к примеру, на что горожане расходуют электроэнергию и готовы ли они изменить свои привычки, чтобы платить меньше по коммунальным счетам, - рассказала Елена Николаевна. - Можно сделать вывод, что пинчане нуждаются в информационной поддержке в области энергосбережения. Жители должны превращаться в сознательных участников процесса и союзников в деле устойчивого энергетического развития Пинска в контексте государственной политики Республики Беларусь по сокращению выбросов парниковых газов на местном уровне, в частности через реализацию программ энергосбережения. Все больше горожан узнают об этой инициативе, присоединяются к ней. Таким образом, мы готовы сделать жизнь в нашем городе лучше. Пинск - «за» жизнь в гармонии с природой!



Наталья КИРКОВЕЦ