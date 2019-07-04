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Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе

05.07.2019 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе
Фото из открытых источников

Ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Оба скончались на месте происшествия. 

Следствие установило: обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства ударил молотком своего одноклассника, причинив ему ссадину. Убив учительницу и учащегося, несовершеннолетний вышел в коридор, где угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. В вестибюле парень поцарапал ножом шею однокласнице.

Комплексная стационарная психолого-психиатрической экспертиза показала: подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. 

Следователи предъявили обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений: 

  • убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139);
  • покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139);
  • особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Свою вину подросток признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете. 

Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе
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Трагедия произошла 11 февраля текущего года.
 
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