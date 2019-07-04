Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе

Ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Оба скончались на месте происшествия.
Следствие установило: обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства ударил молотком своего одноклассника, причинив ему ссадину. Убив учительницу и учащегося, несовершеннолетний вышел в коридор, где угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. В вестибюле парень поцарапал ножом шею однокласнице.
Комплексная стационарная психолого-психиатрической экспертиза показала: подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
Следователи предъявили обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений:
- убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139);
- покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139);
- особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Свою вину подросток признал частично. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете.