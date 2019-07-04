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Утильсбор на авто с ДВС подняли: новые ставки начнут действовать с 16 июля

05.07.2019 11:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Утильсбор на авто с ДВС подняли: новые ставки начнут действовать с 16 июля
фото: Myfin.by

Так, согласно документу, ставка утилизационного сбора на автомобили с электродвигателями составит для авто не старше трех лет 544,5 рубля, для электромобилей старше трех лет – 816,7 рубля

Аналогичные ставки (вне зависимости от рабочего объема двигателя) установлены для автомобилей с ДВС, ввозимых физлицами для личного пользования, а также ввозимых с территории ЕАЭС. Ранее ставка утилизационного сбора для машин с ДВС до трех лет и более 3 лет была установлена на уровне 495 и 742,5 рубля соответственно. Рост по обеим ставкам составил 10%.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили.
 
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