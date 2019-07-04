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Утильсбор на авто с ДВС подняли: новые ставки начнут действовать с 16 июля
Источник материала: Myfin
Так, согласно документу, ставка
Аналогичные ставки (вне зависимости от рабочего объема двигателя) установлены для автомобилей с ДВС, ввозимых физлицами для личного пользования, а также ввозимых с территории ЕАЭС. Ранее ставка утилизационного сбора для машин с ДВС до трех лет и более 3 лет
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Правительство Беларуси утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили.
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