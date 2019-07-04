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Прекратить "молочные войны" с РФ можно подняв статус ЕЭК – посол Беларуси

05.07.2019 11:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в России Владимир Семашко полагает, что прекратить "молочные войны" между Минском и Москвой можно за счет совершенствования законодательной базы и повышения статуса Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Часто спрашивают, что лежит в основе "молочных войн". Я считаю, что надо сделать три действия для того, чтобы все пришло в порядок. Первое — привести в соответствие законодательную базу", - сказал Семашко в интервью газете "Союзное вече".

Он напомнил, что 5 лет назад началась работа по разработке и внедрению технических регламентов, определяющих, в том числе, безопасность продуктов питания. "По сути дела, они были переписаны с европейских регламентов. А нам бракуют продукцию, произведенную по европейским нормам безопасности. В рамках Евразийского экономического союза сейчас около 75 ограничений по наличию в продуктах вредных веществ. В Европе — 50. Неужели они меньше заботятся о своем здоровье, чем мы — россияне и белорусы? Некоторые нормы надуманные. В Европе их убрали. Надо лишние ограничения ликвидировать", - сказал посол.

"Второе — поднять статус Евразийской экономической комиссии ЕАЭС, и на этом уровне должны решать вопрос о закрытии молокозавода или мясокомбината", - продолжил он. "Во Франции или Германии человек уровня руководителя, к примеру, Россельхознадзора, не может остановить производство или закрыть, скажем, птицефабрику. Максимум он может остановить партию продукции и отправить ее на утилизацию", - заметил глава белорусской дипмиссии.

"Если вдруг белорусский мясокомбинат обвинят, что он гонит плохую продукцию, ЕЭК должна быть неким судьей, разобраться, в чем причина, и вынести свой вердикт. А решение о закрытии должно принимать правительство той страны, где находится это производство", - полагает Семашко.

"И третий момент — очень много контролеров. В России продукты или сырье до прилавка контролируют три ведомства, и каждое может необоснованно вмешаться на разных этапах. Надо, чтобы каждый контролер имел свою зону ответственности, а не мешал работать", - добавил посол.

 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко полагает, что прекратить "молочные войны" между Минском и Москвой можно за счет совершенствования законодательной базы и...
 
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