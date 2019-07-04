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Один из лидеров гомельской банды Морозова задержан во Владивостоке

05.07.2019 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали во Владивостоке Сергея Дербенева – одного из лидеров так называемой банды Морозова, сообщили в МВД республики.

"Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность. Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному", -  рассказали в ГУБОПиК МВД.

По информации ведомства, в настоящее время 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь.

В МВД также отметили,  что Дербенев более 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х начале 2000 годов.

Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.

"На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается", - резюмировали в министерстве.

 
 
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Сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали во Владивостоке Сергея Дербенева – одного из лидеров так называемой банды Морозова,...
 
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