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СК завершил расследование убийства в Столбцовской школе и назвал мотивы школьника
05.07.2019 11:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.by
Трагедия произошла 11 февраля. Ученик 10-ого класса убил учительницу истории и обществоведения и ученика 11-ого класса.
Расследование дела завершено, сообщили в Следственном комитете. Отмечается, что в процессе расследования установлены и иные факты противоправной деятельности подростка. Что касается убийства в школе, что обвиняемый, по версии СК, руководствовался хулиганскими мотивами.
Установлено, что незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину.
«В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении СК.
Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
«Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.
Кроме того, проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении обвиняемого», - сообщает Следственный комитет.
16-летнему школьнику предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, особо злостном хулиганстве.
Свою вину подросток признал частично. Он по-прежнему находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Трагедия произошла 11 февраля. Ученик 10-ого класса убил учительницу истории и обществоведения и ученика 11-ого класса.
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