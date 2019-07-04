ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состояние игровых площадок проверяют сотрудники Комитета государственного контроля области (+ видео)

05.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Состояние игровых площадок проверяют сотрудники Комитета государственного контроля области (+ видео)

Это традиционное летнее мероприятие. Каждый год, когда дети в разы чаще играют  во дворе, идет тщательный мониторинг, насколько безопасны места досуга. Игровые детские площадки установлены, чтобы ребята получали максимум положительных эмоций, а родители были спокойны, что здесь с их ребенком ничего страшного не произойдет. 

 

С 2006 года в Беларуси существует единый стандарт безопасности игровых детских площадок. Его требования обязательны для всех производителей и поставщиков детского игрового надворного оборудования. Только вот какими качественными ни были бы материалы, из которых сделаны  качели и горки,  и как бы правильно ни были собраны, состояние детских площадок должно поддерживаться и вовремя благоустраиваться. Со слов сотрудников госконтроля, к ним поступают даже коллективные жалобы. Как правило, они касаются благоустройства и возведения новых площадок.  

Состояние игровых площадок проверяют сотрудники Комитета государственного контроля области (+ видео)

ТАТЬЯНА СЛАБЫШ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

 На горячую линию только за 2 недели поступило более 20 звонков. Содержание – это гвозди, отсутствие ограждений, битые кирпичи, камни. Не обновляется окраска детских игровых форм. Не созданы безопасные условия пребывания детей на данных площадках.

В старых районах, отмечают специалисты, необходим ремонт, в новых – дополнительные качели и горки. К примеру, в Ольшанке. Район молодой, детей много. Мест для полноценного отдыха всем не хватает. Однако здесь, в отличие от дворов в старых постройках, безопасно. Фолюш, наоборот, район сформированный. Площадок хватает, только вот жалобы от жильцов, говорят в УЖРЭП, часто поступают. И не столько на состояние детских площадок, сколько на поведение взрослых: курение и распитие алкогольных напитков. Отсюда сломанные лавочки и качели. Тем не менее, что касается оборудования площадки, проблемные вопросы сведены к минимуму.

МАРЬЯН ЖУК, ДИРЕКТОР УЖРЭП ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГРОДНО:

— Мы видим, здесь стоят заборы. Чтобы, когда дети играют, никакой мяч не покатился на дорогу, чтобы дети не вышли  на проезжую часть. Сказать,  что в таком состоянии все площадки, нельзя.

 Состояние игровых площадок проверяют сотрудники Комитета государственного контроля области (+ видео)

В УЖРЭП проблемы с детскими площадками не отрицают. Но и охотно ставят в пример те, где сами жильцы поддерживают порядок и создают комфорт для себя и своих детей. Разумеется, там, где в срочном порядке нужен ремонт, откладывать его не собираются, например, по адресу улица Фолюш, 200.

МАРЬЯН ЖУК, ДИРЕКТОР УЖРЭП ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГРОДНО:

 Эта площадка у нас на контроле. Здесь будет установлен заборчик из пластиковых труб. Они уже получены. Находятся в ЖЭС №15. К 15 июля площадка преобразится.

Привести в надлежащее состояние детские площадки в указанный госконтролем срок, или как минимум огородить потенциально опасные элементы площадок. — задача первостепенная.  Иначе собственников этих объектов: будь то жилищный кооператив, коммунальные службы или учреждение образования – призовут к ответственности. До 19 июля Комитет госконтроля Гродненской  области должен получить  информацию о принятых мерах, ведь детская безопасность превыше всего.     

Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это традиционное летнее мероприятие. Каждый год, когда дети в разы чаще играют  во дворе, идет тщательный мониторинг, насколько безопасны места досуга. Игровые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4 тыс. абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • натуральные кожаные сумки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика