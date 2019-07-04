 Состояние игровых площадок проверяют сотрудники Комитета государственного контроля области (+ видео)

Источник материала: Вороновская газета





Это традиционное летнее мероприятие. Каждый год, когда дети в разы чаще играют во дворе, идет тщательный мониторинг, насколько безопасны места досуга. Игровые детские площадки установлены, чтобы ребята получали максимум положительных эмоций, а родители были спокойны, что здесь с их ребенком ничего страшного не произойдет.

С 2006 года в Беларуси существует единый стандарт безопасности игровых детских площадок. Его требования обязательны для всех производителей и поставщиков детского игрового надворного оборудования. Только вот какими качественными ни были бы материалы, из которых сделаны качели и горки, и как бы правильно ни были собраны, состояние детских площадок должно поддерживаться и вовремя благоустраиваться. Со слов сотрудников госконтроля, к ним поступают даже коллективные жалобы. Как правило, они касаются благоустройства и возведения новых площадок.





ТАТЬЯНА СЛАБЫШ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— На горячую линию только за 2 недели поступило более 20 звонков. Содержание – это гвозди, отсутствие ограждений, битые кирпичи, камни. Не обновляется окраска детских игровых форм. Не созданы безопасные условия пребывания детей на данных площадках.

В старых районах, отмечают специалисты, необходим ремонт, в новых – дополнительные качели и горки. К примеру, в Ольшанке. Район молодой, детей много. Мест для полноценного отдыха всем не хватает. Однако здесь, в отличие от дворов в старых постройках, безопасно. Фолюш, наоборот, район сформированный. Площадок хватает, только вот жалобы от жильцов, говорят в УЖРЭП, часто поступают. И не столько на состояние детских площадок, сколько на поведение взрослых: курение и распитие алкогольных напитков. Отсюда сломанные лавочки и качели. Тем не менее, что касается оборудования площадки, проблемные вопросы сведены к минимуму.

МАРЬЯН ЖУК, ДИРЕКТОР УЖРЭП ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГРОДНО:

— Мы видим, здесь стоят заборы. Чтобы, когда дети играют, никакой мяч не покатился на дорогу, чтобы дети не вышли на проезжую часть. Сказать, что в таком состоянии все площадки, нельзя.





В УЖРЭП проблемы с детскими площадками не отрицают. Но и охотно ставят в пример те, где сами жильцы поддерживают порядок и создают комфорт для себя и своих детей. Разумеется, там, где в срочном порядке нужен ремонт, откладывать его не собираются, например, по адресу улица Фолюш, 200.

МАРЬЯН ЖУК, ДИРЕКТОР УЖРЭП ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ГРОДНО:

— Эта площадка у нас на контроле. Здесь будет установлен заборчик из пластиковых труб. Они уже получены. Находятся в ЖЭС №15. К 15 июля площадка преобразится.

Привести в надлежащее состояние детские площадки в указанный госконтролем срок, или как минимум огородить потенциально опасные элементы площадок. — задача первостепенная. Иначе собственников этих объектов: будь то жилищный кооператив, коммунальные службы или учреждение образования – призовут к ответственности. До 19 июля Комитет госконтроля Гродненской области должен получить информацию о принятых мерах, ведь детская безопасность превыше всего.

Гродно Плюс