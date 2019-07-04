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В Рогачевском районе пьяный бесправник на микроавтобусе вылетел в кювет, пострадали двое
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе пьяный бесправник не справился с управлением микроавтобусом и оказался в кювете. Пострадали два человека,
ДТП произошло в пять утра 3 июля на дороге Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.
41-летний водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся и врезался в дерево. В результате водитель и 44-летний пассажир получили травмы. Скорая доставила мужчин в больницу.
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В результате водитель и 44-летний пассажир получили травмы. Скорая доставила мужчин в больницу.
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