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В Рогачевском районе пьяный бесправник на микроавтобусе вылетел в кювет, пострадали двое

05.07.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе пьяный бесправник не справился с управлением микроавтобусом и оказался в кювете. Пострадали два человека, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло в пять утра 3 июля на дороге Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

41-летний водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся и врезался в дерево. В результате водитель и 44-летний пассажир получили травмы. Скорая доставила мужчин в больницу.

 
 
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В результате водитель и 44-летний пассажир получили травмы. Скорая доставила мужчин в больницу.
 
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