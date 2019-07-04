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Армия США вновь вооружится легкими танками

05.07.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После долгого перерыва армия США вновь хочет получить на вооружение легкие танки для огневой поддержки пехотных бригад. При этом новая машина должна иметь достаточную мобильность, чтобы быстро передвигаться в любой местности. Об этом пишет defence-blog.


. Фото: wikipedia.org

В рамках программы «Mobile Protected Firepower» (мобильная защищенная огневая мощь) американские военные собираются выбрать новейшую боевую машину. Она критически важна для пехотных бригад, на сегодняшний день не имеющих достаточно хорошо бронированных машин, что могли бы в нужный момент поддержать солдат огнем прямой наводкой. При этом такие танки должны использоваться в самых неожиданных местах.

Армейская служба новостей США недавно опубликовала отчет, что танк, созданный по программе Mobile Protected Firepower, сейчас участвует в конкурсе — два производителя были выбраны в декабре 2018 года. Каждый из них соберет 12 прототипов легкого танка стоимостью приблизительно в 376 миллионов долларов.

Готовые прототипы пройдут испытания на огневую мощь, живучесть и мобильность. После того, как будет выбран победитель, армия США рассчитывает получить не менее 500 легких танков до финансового года в 2025-м. В каждой пехотной бригаде планируется иметь не менее 14 машин.

Легкие танки смогут поддержать пехоту в прорыве через укрепления, уничтожении пулеметных гнезд и защите от другой бронетехники. Их вооружение, вероятно, будет состоять из 105-миллиметровой пушки и 7,62-мм пулемета. Мобильность новых машин будет значительно выше, чем у основных боевых танков M1 Abrams. Появление новых танков может заполнить в американской армии пробел, который возник после того, как легкий M551 Sheridan был снят с вооружения.

 
Теги: Новости
 
 
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