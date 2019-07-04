﻿ Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве

05.07.2019 12:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве
ТАСС

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован, сообщает "Пятый канал".

Юрия Шатунова срочно прооперировали в Москве Таланты молодости нашей. «На-На», «Ласковый май» и другие кумиры 80-х

Певец перенес срочную операцию в одной из клиник Москвы из-за воспаления гайморовой пазухи. О состоянии здоровья звезды сообщил его директор Аркадий Кудряшов: "Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи".

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь Юрий Шатунов поправляется после операции. Артист заболел во время тура по южным городам России. Он не стал отменять концерты и закончил выступления на антибиотиках, а после был госпитализирован. Через неделю певца выпишут.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певец перенес срочную операцию в одной из клиник Москвы из-за воспаления гайморовой пазухи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президентский оркестр Республики Беларусь 6 июля приглашает на бесплатный концерт в филармонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • armani jeans джинсы размер 33 48 50 ru артикул g15090724080 вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика