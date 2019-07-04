﻿ Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»

05.07.2019 12:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»
БЕЛТА

ООО «Евроторг» потребовал признать недействительным решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

Суд отказал компании в удовлетворении заявления. Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

МАРТ принял свое решение после расследования по фактам, предъявленным гомельской торговой сетью «Широких».

Два года назад компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети, сообщает naviny.by.

«Евроторг» намерен обжаловать решение суда. 

Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»
Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство рассмотрело дело по заявлению ООО «Евроторг» о признании недействительным решения МАРТ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мексике поток воды смыл туристов: погибли 8 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика