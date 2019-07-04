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Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»
05.07.2019 12:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
ООО «Евроторг» потребовал признать недействительным решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».
Суд
МАРТ принял свое решение после расследования по фактам, предъявленным гомельской торговой сетью «Широких».
Два года назад компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети, сообщает naviny.by.
«Евроторг» намерен обжаловать решение суда.
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Ведомство рассмотрело дело по заявлению ООО «Евроторг» о признании недействительным решения МАРТ.
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