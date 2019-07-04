Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»

ООО «Евроторг» потребовал признать недействительным решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о признании факта наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

Суд отказал компании в удовлетворении заявления. Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

МАРТ принял свое решение после расследования по фактам, предъявленным гомельской торговой сетью «Широких».

Два года назад компания «Широких» обратилась в министерство с заявлением о том, что «Евроторг» оказывал на нее давление через поставщиков, пытаясь заставить повысить цены. Отказ повышать цены и устанавливать ценовую дистанцию привел к тому, что поставщики прекращали отгрузки в адрес гомельской сети, сообщает naviny.by.

«Евроторг» намерен обжаловать решение суда.

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