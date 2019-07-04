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Юношеская сборная Беларуси проиграли испанским сверстникам на ЧЕ по гандболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по гандболу потерпела второе поражение в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни уступили испанским сверстникам – 29:32. В турнирной таблице белорусы идут на третьем месте.
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по гандболу потерпела второе поражение в финальной стадии чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши...
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