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В Витебске мужчина украл у новой знакомой сбережения и сбежал

05.07.2019 12:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске мужчина украл у местной жительницы несколько тысяч долларов и золото.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, во время прогулки витеблянка познакомилась с общительным мужчиной. После непродолжительного разговора пара решила вместе выпить.  

Гражданин отвёл женщину в кафе, потом они направились в магазин, где молодой человек купил алкоголь и закуски. Далее новые знакомые направились домой к витеблянке. Утром застолье продолжилось.  

Вечером мужчина в очередной раз отправился за добавкой, но уже не вернулся. А вместе с ним пропали пять тысяч долларов и одиннадцать золотых украшений, которые гражданин прихватил с собой.  

В Витебске мужчина украл у новой знакомой сбережения и сбежал
Фото: УВД Витебского облисполкома  

Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый 31-летний житель Дубровенского района Ларченко Максим Валерьевич. Известно, что тайник злоумышленник заметил ещё утром, когда женщина прятала туда деньги.  

Предполагается, что фигурант может снимать жильё или найти новую жертву. Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщите об этом по телефонам +375-29-899-11-66, +375-29-711-55-51 или 102. Гарантируются анонимность и вознаграждение.  

Летом 2019 года в Бресте мужчина познакомился с женщиной и пригласил переехать жить к нему.  

Далее парень взялся поднести сумки и сбежал – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске мужчина украл у местной жительницы несколько тысяч долларов и золото.   Как сообщает УВД Витебского облисполкома, во время прогулки...
 
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