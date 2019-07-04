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Бюст Тутанхамона ушёл с молотка за 6 млн долларов
Источник материала: СТВ
Новости мира. На аукционе в Лондоне с молотка ушел каменный бюст египетского фараона Тутанхамона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный покупатель приобрел реликвию почти за 6 миллионов долларов.
Тутанхамон был изображен в образе бога солнца Амона, воплощением которого считался фараон. С 1985 года эта статуя находилась в частной коллекции. Как именно она попала в Европу – неизвестно.
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Новости мира. На аукционе в Лондоне с молотка ушел каменный бюст египетского фараона Тутанхамона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный...
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