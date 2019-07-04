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В Мексике поток воды смыл туристов: погибли 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. В Мексике поток воды смыл туристов. В результате инцидента погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло, когда группа путешественников прогуливалась вдоль ручья Каньон-де-ла-Лима. Внезапно с гор сошел мощный водный поток и люди оказались в воде. Позже спасатели обнаружили их тела. Погибшими оказались молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, а также пожилой мужчина. Их личности устанавливаются.
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Новости Мексики. В Мексике поток воды смыл туристов. В результате инцидента погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда...
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