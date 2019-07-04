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В Гродненском районе пьяный 16-летний парень угнал Renault и попал в ДТП. Автомобиль сгорел
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый подросток угнал автомобиль и устроил аварию в агрогородке Одельск Гродненского района. Об этом
Инцидент произошел 4 июля. По словам 16-летнего парня, он выпивал с товарищами, когда собрался домой в соседнюю деревню, то заметил припаркованный Renault с ключами в замке зажигания. Подросток решил поехать домой на автомобиле.
«Уже при выезде со двора молодой человек повредил скамейку и скрылся. Двигаясь по проселочной дороге, он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль наскочил на камень. От удара Renault воспламенился и полностью сгорел», — проинформировали в ГАИ.
Испугавшись, несовершеннолетний выбросил ключи от авто и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия и вернули на место аварии, где уже находились сотрудники ГАИ.
На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое более чем в 2,5 раза.
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На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое более чем в 2,5 раза.
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