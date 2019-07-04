ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе пьяный 16-летний парень угнал Renault и попал в ДТП. Автомобиль сгорел

05.07.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый подросток угнал автомобиль и устроил аварию в агрогородке Одельск Гродненского района. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Инцидент произошел 4 июля. По словам 16-летнего парня, он выпивал с товарищами, когда собрался домой в соседнюю деревню, то заметил припаркованный Renault с ключами в замке зажигания. Подросток решил поехать домой на автомобиле.

«Уже при выезде со двора молодой человек повредил скамейку и скрылся. Двигаясь по проселочной дороге, он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль наскочил на камень. От удара Renault воспламенился и полностью сгорел», — проинформировали в ГАИ.


Испугавшись, несовершеннолетний выбросил ключи от авто и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия и вернули на место аварии, где уже находились сотрудники ГАИ.

На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое более чем в 2,5 раза.

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое более чем в 2,5 раза.
 
Новости дня
Новости разные
 
КАК СДАТЬ ЖИЛЬЕ ВНАЕМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика