ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алкоголь и его последствия

05.07.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Алкоголь и его последствия

В целях оказания сдерживающего фактора на алкоголизацию населения, сотрудниками отдела внутренних дел совместно с заинтересованными субъектами в рамках проведения в 2019 году комплекса дополнительных мер профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе проживающих на территории Пинского района неработающих пенсионеров, злоупотребляющих спиртными напитками, будут приниматься меры в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в указанной области. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД.

Основными задачами проводимых мероприятий является:

  • совершенствование форм и методов деятельности субъектов профилактики правонарушений по применению превентивных мер к гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками, в том числе неработающим пенсионерам;
  • вовлечение иных заинтересованных, оказывающих помощь и содействие государственным органам в решении проблем алкоголизации населения, к проводимой адресной работе по дифференцированному применению мер профилактического и правового воздействия.

В массовом сознании и бытовой культуре населения, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения. Нередко семейные конфликты, возникшие в пьяном угаре, заканчиваются убийствами или покушениями на них, причинением телесных повреждений.

Жители Пинского района не становитесь заложниками «зеленого змия», берегите себя и свои семьи!


Алкоголь и его последствия
Алкоголь и его последствия

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
«Радзіва «Прудок» в Пинске: стартовала продажа билетов на показы знаменитой постановки Купаловского театра »
Новости дня
Новости разные
 
Юношеская сборная Беларуси проиграли испанским сверстникам на ЧЕ по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика