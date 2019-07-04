Алкоголь и его последствия

Источник материала: Полесская правда

В целях оказания сдерживающего фактора на алкоголизацию населения, сотрудниками отдела внутренних дел совместно с заинтересованными субъектами в рамках проведения в 2019 году комплекса дополнительных мер профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе проживающих на территории Пинского района неработающих пенсионеров, злоупотребляющих спиртными напитками, будут приниматься меры в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в указанной области. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД.

Основными задачами проводимых мероприятий является:

совершенствование форм и методов деятельности субъектов профилактики правонарушений по применению превентивных мер к гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками, в том числе неработающим пенсионерам;

вовлечение иных заинтересованных, оказывающих помощь и содействие государственным органам в решении проблем алкоголизации населения, к проводимой адресной работе по дифференцированному применению мер профилактического и правового воздействия.

В массовом сознании и бытовой культуре населения, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения. Нередко семейные конфликты, возникшие в пьяном угаре, заканчиваются убийствами или покушениями на них, причинением телесных повреждений.

Жители Пинского района не становитесь заложниками «зеленого змия», берегите себя и свои семьи!









