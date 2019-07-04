|
Алкоголь и его последствия
05.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В целях оказания сдерживающего фактора на алкоголизацию населения, сотрудниками отдела внутренних дел совместно с заинтересованными субъектами в рамках проведения в 2019 году комплекса дополнительных мер профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе проживающих на территории Пинского района неработающих пенсионеров, злоупотребляющих спиртными напитками, будут приниматься меры в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», иных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в указанной области. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД.
Основными задачами проводимых мероприятий является:
В массовом сознании и бытовой культуре населения, сформировался устойчивый социально-психологический стереотип, согласно которому потребление алкогольных напитков рассматривается как естественный, современный стандарт поведения. Нередко семейные конфликты, возникшие в пьяном угаре, заканчиваются убийствами или покушениями на них, причинением телесных повреждений.
Жители Пинского района не становитесь заложниками «зеленого змия», берегите себя и свои семьи!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)