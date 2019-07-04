Источник материала: Tut.by

Некоторое время назад в белорусских СМИ, в частности, в dev.by и Onliner была опубликована странная история ООО «АйТи Шарк». Сотрудники жаловались, что им не выплатили зарплаты, и даже выигранные суды не помогли вернуть деньги, так как на счетах компании не оказалось средств. В своих рассказах люди упоминали Александра Дубовицкого — юного специалиста по робототехнике, которого 3−4 года назад в СМИ называли вундеркиндом; партнера компании BelHard, предоставившей в 2015-м ему лабораторию. Спустя четыре года, в 2019-м гендиректор ЗАО «БелХард Групп» Игорь Мамоненко сам решил подать на «АйТи Шарк» в суд, так как, по его словам, фирма под руководством Александра не выполнили заказ.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ali Yahya / Unsplash

Сейчас у «АйТи Шарк» новый руководитель и владелец. А Александр Дубовицкий является собственником другой компании — «Прогрессив Софт». В июне к нам обратился бывший сотрудник «Софта», который рассказал похожую историю: он и его коллеги также столкнулись с задержками по выплатам денег. К счастью, спустя два месяца после начала работы молодой человек все же получил причитающееся в обмен на расписку об отсутствии претензий. Однако к тому времени договор на аренду офиса уже был расторгнут, арендодатель составил претензию с перечислением долгов за съем помещения и коммуналку, а сайты курсов робототехники, над которыми работали в «Прогрессив Софт», прекратили работу. Плюс некоторые из тех, кто сотрудничал с фирмой удаленно, все еще ждут своей оплаты.

42.TUT.BY поговорил с бывшими сотрудниками, самим бизнесменом и директором компании, чтобы разобраться, почему с «Прогрессив Софт» возникли проблемы, как до того с «АйТи Шарк».

«В офисе начались слухи, что людей не рассчитывают»

Аркадий (имя изменено по просьбе героя — прим.42.TUT.BY) собеседовался на должность веб-разработчика (джуниора) в «Прогрессив софт». Правда, по его словам, вакансия была на «Генералов Групп» — ту же организацию, что упоминали ранее сотрудники «АйТи Шарк».

Он рассказал, что за два месяца с ним официально не заключили трудовые отношения, а деньги выплатили только в начале июня, после того, как фирма выехала из офиса.

— 1 апреля я пришел на работу в офис на Замковой, увидел там пару человек, пару мониторов, и больше ничего. Мне сказали, что это из-за переезда и реорганизации. Что до того они снимали трехэтажное здание, и в течение двух недель купят всю необходимую технику и наберут штат разработчиков. При этом офис был хорошим: 150 «квадратов», отдельный кабинет для директора, переговорная, кабинет для бухгалтера, что-то наподобие ресепшена. И еще там жила кошка.

Нечто подобное рассказывали бывшие работники «АйТи Шарк». Так, программист-джуниор Антон Мезенцев в интервью dev.by говорил: «В начале июля 2018 мы переехали в новый офис. Это было похоже на побег: вечером в старый офис кто-то приехал и закрыл двери, сказав, что фирма не погасила долги за коммуналку. Все вещи мы в тот день перевезли в новый офис, который был в разы больше и явно дороже. В новом офисе началась бурная деятельность: стали нанимать много новых специалистов».



Офис. Фото предоставлено Аркадием

Аркадий утверждает, что изначально ему обещали контракт.

— Но за неделю его со мной так и не заключили. В итоге мне и еще одной девочке принесли «пустой» контракт: ни дат, ни сумм. Только должность — веб-дизайнер, хотя я full-stek. Я сказал, чтобы мне вернули трудовую книжку, что когда сформируем нормальные отношения, тогда и принесу документы. Другие же подписали договоры подряда. Контракты и договоры приносились на «Прогрессив Софт» — это другая компания, где единственным учредителем является Дубовицкий (согласно выписке из ЕГР, с 1 октября 2018 года — прим. 42.TUT.BY). Говорят, он ее за долги купил.

Взамен Аркадий предложил открыть ИП, чтобы заключить трудовые отношения. О том, что он официально не устроен, парень не волновался, так как считал, что у него достаточно доказательств работы на фирму.

— В офисе начались слухи, что людей не рассчитывают. Потом руководство начало говорить, что у них банально нет денег заплатить за коммуналку, — продолжает Аркадий. — Там был такой нюанс: люди не соображают в разработке. Они находили заказы, в том числе за копейки на фриланс-площадках, и независимо от твоих компетенций поручали тебе: «Это очень важный для нас клиент». Еще их фишкой было — говорить клиенту, что «мы лучше знаем, как надо».

Справедливости ради, даже без договора молодому человеку заплатили 200 рублей — как он утверждает, со словами «на поддержание штанов». А вот с выплатой остального (на время испытательного срока Аркадий ожидал 450 долларов) возникли проблемы.

Устав ждать оплаты, молодой человек написал заявления в налоговую, прокуратуру и Департамент финансовых расследований. После этого пару недель Аркадий просто приходил на Замковую «понаблюдать за происходящим», пока 30 мая не обнаружил офис пустым. Внутри были сотрудники арендодателя, проводившие какие-то работы, и кошка по имени Шарки, которая, судя по лотку, провела несколько дней в одиночестве.

— 3 июня я связался с заместителем директора Александром Панфиленко, спросил у него, что происходит, — продолжает Аркадий. — Мне сообщили, что со всеми моими коллегами и со мной хотят рассчитаться и забыть все как страшный сон. Но в это уже было сложно поверить. При этом я предупредил, что буду обращаться в органы (хотя я уже обратился). Мне предложили успокоится и сказали, что Дубовицкий активно ищет решение сложившейся ситуации. Затем со мной связалась сотрудница, которая сидела на ресепшене. Меня пригласили 6 июня в торговый центр, где под расписку о том, что я претензий не имею, выдали деньги. Полную сумму за полтора месяца я не требовал, потому что, по факту, пол месяца я просто ходил и просил меня рассчитать.

Аркадий говорит, что его задача — предупредить соискателей и заказчиков.

— Ладно, молодые сотрудники — их могут профинансировать родители, многие из них еще не успели обзавестись семьей. Но однажды к нам пришла женщина лет сорока, лично с ней общался — очень крутой разработчик, возможно, наиболее квалифицированный специалист из всех, что находились в том офисе. Она сказала, что работает в государственной организации с достаточно неплохой зарплатой, но хочет сменить основное место работы и полностью отдаться IT. И я понимал, что человек потенциально может остаться без денег. Но на тот момент сделать ничего не мог, ибо сам верил в то, что все может закончится хорошо, пока не появились публикации в СМИ.

«Договор мы собирались заключить при передаче денег, но так и не встретились»

Мы поговорили с другими бывшими сотрудниками «Прогрессив Софт». Один из них, проработавший месяц, сообщил, что «по договору подряда в течение пятнадцати дней должны были рассчитать, задержали примерно на дней 7−10». Другая девушка призналась, что получила половину обещанного, но не хочет идти на конфликт, так как написала расписку об отсутствии претензий. Еще одна сказала, что с ней пока не связывались по выплате.

Чем же занимался «Прогрессив Софт»? Известно, что в фирме работали над сайтом курсов робототехники: «IT-Академия Генералов» (удален с домена generalov.by) и Labacraft (сайт labacraft.by не работает).



Скриншот сайта, над которым работал Аркадий. Изображение предоставлено героем

Анастасия и Ксения занимались рекламой и соцсетями Labacraft с 21 мая по 18 июня. Анастасия также рассказала нам, что не получила оплату за свою работу.

— Я знаю, что Labacraft — это курс для детей с 5 лет и взрослых без ограничений по возрасту. Больше никакой информации нам не дали. Когда люди спрашивали сертификаты, лицензии и прочее, и мы передавали эти просьбы, нам отвечали, что все покажут попозже, — говорит девушка. — Александр нашел нас в ВК и предложил работу. Договор мы собирались заключить при передаче денег, но так и не встретились.

Сейчас, по словам Анастасии, ей должны 150 долларов, а ее коллеге Ксении — 200. Встречи Дубовицкий постоянно переносит — в последний раз, говорит девушка, им обещали отдать причитающееся 3 июля.

Еще один человек, сообщивший о неоплате — это бухгалтер, которая удаленно работала с «Прогрессив Софт» в конце 2018 года. Татьяна (имя изменено по просьбе героини — прим.42.TUT.BY) — индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что сотрудничала с фирмой с 2015 года, и продолжила это делать и после смены руководства. Однако за три месяца работы — октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года — оплата так и не поступила. В конце года Татьяна сдала все документы, отправила по почте все акты выполненных работ (которые, впрочем, вернулись обратно), и уведомила, что прекращает сотрудничество. В суд она не обращалась.

Мы также связались с индивидуальным предпринимателем Сергеем, который предоставил «Прогрессив Софт» офис на Замковой в аренду. Он показал нам документы, из которых следует, что договор был расторгнут 30 мая. В претензии, датированной тем же числом, говорится, что за аренду офиса в апреле и мае не заплачена сумма, равная в эквиваленте более 1700 евро. Также за тот период образовалась задолженность по коммунальным услугам — более 1600 рублей.

Хотя в разговоре с журналистом Александр Дубовицкий утверждал, что перечислил на счет арендодателя пять тысяч рублей, Сергей говорит, что этих денег он не видел. Он все еще ждет, пока Дубовицкий подпишет договор на аренду склада, где хранится часть вещей компании, однако встречи опять-таки постоянно переносятся.

«Буквально месяц, и мы прольем свет на эту историю»

Александр Дубовицкий согласился встретиться с нами, чтобы осветить ситуацию с другой стороны. Он начал с обсуждения текста на dev.by .

— Если внимательно читать текст, то можно понять, что люди там врут. Например, BelHard указывает, что договор заключался на 10 тысяч долларов, но при этом пытается взыскать 26 тысяч белорусских рублей. Потому что реальная сумма была 13 тысяч долларов, — говорит он, показывая в подтверждение копию заключенного договора. — Например, в заголовке используется фраза главы отдела подбора персонала «Всех у одной могилы построят», с посылом, что это якобы мои слова, хотя это не так. Еще там упоминается, что я получил грант и пришел в BelHard «знакомиться». Но история была другой: ко мне на «Балу роботов» подошел сотрудник BelHard. Нам предложили создать команду, мы ее создали, но все продвигалось медленно. Кажется, месяца через три после того, как мы начали сотрудничать с BelHard, нам предложили создать отдел и устроиться на работу официально. Я устроился, и в последствии два раза пытался уволиться, так как мне не понравился подход: нам пообещали выделить деньги на оборудование, но за два года нам не выделили ни доллара на проекты. В принципе, все выставки, которые проходили под баннером BelHard, оплачивались из моего кармана. Грант я получил уже после трудоустройства.

— В тексте Dev.by основным были жалобы бывших сотрудников «АйТи Шарк» на отсутствие зарплаты.

— С октября 2018 года я там не работаю — в компанию пришел другой управляющий. На момент моего увольнения там был только один недовольный — глава отдела подбора персонала. У него были свои мотивы: что его никто не слушал, как вести бизнес и так далее.

Потом пришел управляющий, возникла череда событий, и начали отказываться заказчики. Но как я могу быть причастен к тому времени, когда меня не было на работе?

— Вы купили «Прогрессив Софт»?

— Сотрудник BelHard, который и привел нас в этот злосчастный проект, был одним из собственников данной организации. Он предложил нам ее приобрести, так как отношения с учредителем у них не сложились, и бизнес решили не продолжать.

— То есть, одновременно работают и «Генералов Групп», и «Прогрессив софт»?

— Давайте очертим сразу: «Генералов Групп» — это российская компания, в которой, за исключением троих собственников, нет белорусских сотрудников. «Прогрессив Софт» — это компания в Беларуси.

— Кто владеет «Генералов Групп»? Россияне?

— Сейчас у организации три собственника (изначально был один), кто именно, могу рассказать через месяц. Основное направление — робототехника. Но так как мы ни разу не получили деньги под наши проекты, то создали несколько сопутствующих бизнесов, которые позволяют зарабатывать средства.

— «Генералов Девелопмент» работает? Чем компания занимается?

— Работает, но пока не скажу, чем. Отчасти айтишными проектами, отчасти нет.

— «Айти Шарк» признает себя банкротом, чтобы бывшие сотрудники могли взыскать деньги с директора?

— Не знаю, я не общаюсь с «Айти Шарком». С Павлом Белинским общаюсь периодически в частном порядке. Мы с ним разошлись в плане работы, но не ссорились.

Если посмотреть на ситуацию с этой организацией под другим углом, то выходит, что люди хотят получить деньги за выполненную работу, которую они якобы сделали хорошо. Но при этом есть заказчик, который говорит, что «Айти Шарк» плохой и он не выполнил работу. Как-то не сходится.

— Вы работаете в «Прогрессив Софт» с 1 октября 2018 года?

— Мы приобрели организацию 1 октября, я изначально был руководителем. После моего увольнения на должность руководителя назначили Любовь Ушакову. Она еще работает, но в будущем работать не будет. Вероятнее всего, из-за всей этой истории, по которой к вам обратились. Любовь Васильевна на стадии передачи дел новому руководителю.

— Вы вселились в офис на Замковой. Мне рассказывали, что имущество было не ваше, кажется, взятое в аренду, и приходилось работать на своих ноутбуках.

— Что значит взятое в аренду, если мы привезли имущество с собой и еще докупали. Мы также сразу предоставили всю технику. Но многие спрашивали, можно ли, например, не приходить в офис, а работать из дома. И те, кому было так удобно, могли работать на своем компьютере.

— А что с курсами робототехники? Я звонила, телефон был отключен.

— Это направление еще в активной разработке. Мы устраиваем первое занятие, и если людям понравится, они будут дальше с нами обучаются.

— Я говорила с хозяином офиса, и он сказал, что расторг с вами договор.

— Любовь Васильевна не так давно поставила меня в известность, что расторгла с ним договор. Но я с ним общаюсь, и эти вопросы мы уладили.

Но у нас нет возможности остаться там, потому что в офис нашли нового арендатора. Мы вообще-то планировали расширяться, брать часть второго этажа, я даже поговорил с владельцем, но раз такая история приключилась… Что ни делается, все к лучшему.

— Вы же не оплатили месяц или два аренды?

— Неправда, оплачивались коммунальные, аренда. Задолженность образовалась только за последние пол месяца или чуть больше. Я этого не отрицаю. Также арендодатель проявил интерес к покупке мебели, которая нам была не нужна, и хочет забрать ее в счет аренды.

— Компания работала, брала заказы, в том числе на фриланс-площадках, а потом что-то пошло не так?

— Что пошло не так? С чем?

— Например, у людей начались перебои с зарплатами, они были на договорах подряда.

— В «Прогрессив Софт» несколько сотрудников устроено по контракту. Остальные работают по договору подряда: сдельные работы, которые они должны завершить, сдать в сроки, получить оплату, и на этом все. Каким образом эти люди могут говорить, что им не платят зарплаты?

Я общался с Любовью. Она сказала, что ребята не хотят работать, так как им якобы не заплатили. Я пришел, дал денег организации, мы позакрывали договора подряда. Хотя есть акты выполненных работ, подписанные ребятами, в которых указано, что работы выполнены не в полном объеме, не переданы нам, и у заказчика (то есть, у нас) появились претензии.

У нас есть расписки, что ребятам заплатили и претензий они не имеют. Попрошу заметить, что по договору подряда у заказчика есть определенный срок на оплату.

— То есть, сотрудники «Прогрессив Софта» недостаточно хорошо работали, поэтому компании нужно обновить кадры?

— У нас есть сотрудники, которым удалось поработать с командой «Айти Шарк». И у них есть свое мнение по поводу этой ситуации. Они не уходят, потому что их все устраивает.

Есть работающие по контракту, а есть сдельная работа. Как мы должны были продолжать сотрудничеству с ними, если у нас был определенный кусок работы, который нужно было выполнить, сдать и получить оплату за нее?

— Ко мне обратился парень, который сказал, что хотел заключить контракт, но у него не вышло, и ему специально пришлось оформлять ИП.

— Думаю, этого парня зовут (здесь Александр называет настоящее имя Аркадия — прим.42.TUT.BY). Он, можно сказать, возглавил всех «недовольных». Мы сразу сообщили ему про договор подряда, но он ответил, что не хочет договор, и что у него есть ИП. Потом оказалось, что ИП нет, а чтобы его оформить, нужно восстановить паспорт (информацию про паспорт подтвердил сам Аркадий — 42.TUT.BY). Так как нам нужно было все-таки заплатить за выполненную работу, то мы предложили договор подряда.

— Мне также рассказали, что в конце мая офис был пустым, в нем была только кошка, которая провела одна три дня, и ее подкармливали охранники.

— Задачей руководителя была забота о кошке, мы просто выделяли деньги, и все. Не знаю, оставалась ли она одна. Знаю, что сотрудница охраны бизнес-центра иногда ее подкармливала. Но как можно забыть кота? Не вижу причин плохо обращаться с животным, если завел его сам.

— Зачем вы брали заказы на фриланс-площадках?

— У нас есть основные заказчики, с которыми мы работаем достаточно давно. Это масштабные проекты, которые нужно разрабатывать, переделывать и постоянно суппортить.

Также нам показали несколько площадок, где одни организации заказывают у других. То есть, это не модель фрилансера и заказчика. И мы решили попробовать: какая разница, где знакомишься с заказчиком? Но это ни в коем случае не основной доход компании.

— Такое ощущение, что у вас наступила черная полоса.

— Абсолютно нет. Буквально месяц, и мы закроем свои вопросы, займемся этой историей и прольем на нее свет.

— То есть, вы не будете открывать новую фирму?

— Нет, зачем это нам? Если и будем что-то открывать, то по другим направлениям деятельности.

Позже мы спросили у Александра Дубовицкого, появится ли у «Прогрессив Софт» новый собственник. Он ответил следующее: «Собственником „Прогрессив Софт“ являюсь я, покупателей, и желающих работать вместе на условиях партнерства, на данный момент я не рассматривал, за исключением нескольких людей, и с ними я пока не начинал работать».

«Я понимала, что я номинальный директор»



Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

После этого разговора мы связались с директором «Прогрессив Софт» Любовью Ушаковой. Она рассказала иную версию событий: по ее словам, в ее компетенции были только административные задачи, а финансами занимался Дубовицкий. Плюс она тоже ждет оплату за май.

По словам Любови, до «Прогрессив Софт» у нее не было опыта работы в IT-сфере — ее задачей был административный ресурс. Поэтому она не особо вникала в процесс работы.

— Какие-то проекты появлялись, что-то делалось, что-то закрывалось. Я понимала, что я номинальный директор. Даже распределение финансов происходили через Сашу. Когда поступали деньги на счет, я говорила Саше, что есть такая-то сумма, надо закрыть то-то и то-то.

Аванс, который обещали с 25 числа до конца месяца, перечислили с некоторым опозданием. А вот с выплатой основной части, которую должны были перечислить примерно 10 числа, возникли затруднения.

— Пацаны все время спрашивали: «Любовь Васильевна, где зарплата?». Я им говорю, закрывайте проекты. Тут оказалось, что чтобы закрыть один проект, нужен специалист, а его нет. Но зачем мы тогда этот проект брали? — эмоционально говорит Любовь. — После, кажется, числа 20, все стало хуже. Нам отключили свет. На работе Саша почти перестал появляться, ребята ушли на удаленку. У меня ситуация стала аховая, меня уже выселяли из съемной квартиры. Я обратилась к Саше, что мне очень нужна эта сумма. В итоге Саша просто пропал. Я ему пишу, а он отвечает через 2−3 дня.

В итоге директор и арендодатель решили 30 мая расторгнуть договор аренды на офис, «чтобы не копить долги». Об этом, а также о том, что она забрала из офиса печати и учредительные документы, Любовь сообщила Дубовицкому. Она также попросила заплатить за работу в мае (за апрель с ней рассчитались) и официально ее уволить, так как она планировала отправиться на работу в другую страну.

Сейчас Любовь работает в России, но для нее история с «Прогрессив Софт» не закончена. Она все еще ждет оплаты за май. Кроме того, у нее все еще хранится рабочий ноутбук и электронные ключи-подписи, из-за чего Дубовицкий грозит подать на нее в розыск.

— Я готова отдать имущество, но не просто так. На фоне последних событий мне нужна какая-то гарантия, что ко мне больше нет никаких претензий. Поэтому я требую акт приема-передачи имущества и подписи, — подытожила женщина.