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Подарок с намеком: папа Римский подарил Путину медаль с текстом "Все можно потерять в войне"

05.07.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками после беседы, которая состоялась накануне в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана.
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В конце встречи, на которую Путин традиционно опоздал, Понтифик подарил Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и передал послание ко Всемирному дню мира 2019 года. 

Также он подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.

В свою очередь Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.

Вручая подарки, Путин также выразил надежду, что у понтифика найдется время посмотреть фильм. Президент РФ также подарил папе Римскому фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма Андрея Кончаловского.


 
 
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Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками после беседы, которая состоялась накануне в папской библиотеке Апостольского дворца...
 
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