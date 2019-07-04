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Подарок с намеком: папа Римский подарил Путину медаль с текстом "Все можно потерять в войне"
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками после беседы, которая состоялась накануне в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана.
В конце встречи,
Также он подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.
В свою очередь Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.
Вручая подарки, Путин также выразил надежду, что у понтифика найдется время посмотреть фильм. Президент РФ также подарил папе Римскому фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма Андрея Кончаловского.
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Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин обменялись подарками после беседы, которая состоялась накануне в папской библиотеке Апостольского дворца...
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