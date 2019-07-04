на которую Путин традиционно опоздал , Понтифик подарил Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и передал послание ко Всемирному дню мира 2019 года. В конце встречи,, Понтифик подарил Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и передал послание ко Всемирному дню мира 2019 года.





Также он подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована надпись: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года.





В свою очередь Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело.





Вручая подарки, Путин также выразил надежду, что у понтифика найдется время посмотреть фильм. Президент РФ также подарил папе Римскому фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съемок фильма Андрея Кончаловского.



