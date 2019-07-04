Неприкасаемых нет: Генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество Ющенко









Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. Об этомсообщил источник в правоохранительных органах.





"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.





По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.





Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде Киева.









Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья". Ющенко это обвинение отрицает.