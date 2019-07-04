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Неприкасаемых нет: Генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество Ющенко
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.
Об этом
"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.
По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.
Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде Киева.
Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья". Ющенко это обвинение отрицает.
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Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.
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